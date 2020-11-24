С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение ушло 19%

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из Фонда борьбы с COVID-19 на сегодня уже использовано 41 млрд грн, или 62% средств. В то же время на здравоохранение использовано 7,8 млрд грн, хотя и составляет более 42% от всех выделенных из фонда денег на отрасль, впрочем, достигает лишь 19% от всей израсходованной суммы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.