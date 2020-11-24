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С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение ушло 19%

С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение ушло 19%

Киев  •  УНН

 • 12501 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из Фонда борьбы с COVID-19 на сегодня уже использовано 41 млрд грн, или 62% средств. В то же время на здравоохранение использовано 7,8 млрд грн, хотя и составляет более 42% от всех выделенных из фонда денег на отрасль, впрочем, достигает лишь 19% от всей израсходованной суммы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.

"По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн. На мероприятия в сфере здравоохранения - 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн", - указали в Минфине.

В частности, как указано:

  • на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн, или 68,5%;
  • на строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн;
  • на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн, или 20%;
  • местным бюджетам перечислено субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн. Всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн;
  • на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%;
  • на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На мероприятия в сфере социальной защиты, как отмечается, использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. "В частности 6,8 млрд грн перечислено Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, и 1,7 млрд грн - Фонд социального страхования. Кроме того, 0,8 млрд грн использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога", - отметили в Минфине.

По информации, предоставленной Минсоцполитики, по состоянию на 1 ноября, как сообщается:

  • пособие на детей получило 86 949 физических лиц-предпринимателей;
  • пособие по безработице перечислено на счета 467 662 человек,
  • работодателям перечислены средства для выплаты 354 148 работникам пособия по частичной безработице на период карантина.

"Также осуществлены выплаты материального обеспечения 32 220 лицам и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 198 341 лицу", - отметили в ведомстве.

На мероприятия в сфере стимулирования экономики, как отмечается, использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. В частности:

  • на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн, или 66%. По имеющейся информации, по состоянию на 1 ноября, сумма по договорам составляет 23,4 млрд грн.
  • на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.
  • на обеспечение правопорядка использовано 2,5 млрд грн с 2,7 млрд грн или 92%.
  • на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.

Напомним, расходы из "ковидного" фонда вызвали критику оппонентов нынешней власти из-за использования этих средств на другие цели, в том числе и на строительство дорог, из-за чего их комментировало и руководство Минфина. Критиковал расходы средств с "ковидного" фонда на дороги и эксминистр финансов Игорь Уманский, который после увольнения с должности в министерстве был советником руководителя ОПУ Андрея Ермака.

После таких заявлений заместитель председателя бюджетного комитета ВР Александр Трухин заявил, что, собственно, "ковидний" фонд был ноу-хау, которое предложил сам Уманский, и на борьбу с "ковидом" были выделены деньги - "ровно 32 млрд грн", которые "не тронуты, не задействованы на дороги и направлены на реальную борьбу с "ковидом".

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