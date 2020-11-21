Нардеп заявив, що "ковідний" фонд є ініціативою Уманського

“На сьогоднішній день „ковідний“ фонд, той, про який ми з вами говоримо — це ноу-хау, яке запропонував сам Уманський. „Ковідний“ фонд отримав невелику видозміну — ми додали парламентський контроль, завдяки всім фракціям ми проголосували, підтримали. І були виділені гроші на боротьбу з „ковідом“, було виділено на боротьбу рівно 32 млрд грн. Всі ці 32 млрд грн не займані, не задіяні на дороги і спрямовані на реальну боротьбу з „ковідом“. 25 млрд грн, які завдяки зусиллям Президента і команди Президента були отримані за рішенням Стокгольма, арбітражу, потрапили в бюджет України”, — сказав Олександр Трухін.

Він зазначив, що Президент сказав, що ті гроші, які зароблені на інфраструктурі завдяки газотранспортній системі країни, будуть вкладені в інфраструктуру і не будуть витрачені на популізм.

“Що ми маємо сьогодні. Сьогодні пан Уманський, який рекордно коротко пробув на своїй посаді — Україна ще не знала настільки успішного міністра фінансів — це наша велика помилка. Я думаю, що ми, як команда, повинні почати говорити правду і пояснити всю ситуацію, що насправді сталося. Тому що ми всі про це умовчуємо, про це знають всі колеги, які знаходяться в парламенті. Про це знають всі співробітники Міністерства фінансів. На жаль, пан Уманський просто алкоголік. Він страждає глибоким алкоголізмом, це правда. І тому людина не змогла поєднувати свої пристрасті з тим місцем робочим, куди його поставили”, — додав Трухін.

Нагадаємо, колишній радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський, який днями звільнився, заявив, що кошти з коронавірусного фонду, які виділили на будівництво доріг, привласнив так званий “картель”.

Також нагадаємо, Уманський подав заяву на звільнення з посади.

Додамо, що з 5 по 30 березня 2020 року Уманський був міністром фінансів України в уряді Дениса Шмигаля.