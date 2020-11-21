Нардеп заявил, что "ковидний" фонд является инициативой Уманского

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 19524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 49882 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 100479 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 106307 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121005 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154300 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201451 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196072 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 285237 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 338837 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 69031 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 48806 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 60145 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 29742 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 45454 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 338837 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 291111 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 445720 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 411563 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 394489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 112803 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 191494 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 219368 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 198993 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 285237 просмотра
Актуальное
Нардеп заявил, что "ковидний" фонд является инициативой Уманского

Нардеп заявил, что "ковидний" фонд является инициативой Уманского

Киев  •  УНН

 • 15659 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. “Ковидний” фонд — это ноу-хау, которое предложил бывший министр финансов и советник руководителя Офиса Президента Игорь Уманский. Об этом сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, депутат от “Слуги народа” Александр Трухин в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

“На сегодняшний день „ковидный“ фонд, тот, о котором мы с вами говорим — это ноу-хау, которое предложил сам Уманский. „Ковидний“ фонд получил небольшое видоизменение — мы добавили парламентский контроль, благодаря всем фракциям мы проголосовали, поддержали. И были выделены деньги на борьбу с „ковидом“, было выделено на борьбу ровно 32 млрд грн. Все эти 32 млрд грн не тронуты, не задействованные на дороги и направлены на реальную борьбу с „ковидом“. 25 млрд грн, которые благодаря усилиям Президента и команды Президента были получены по решению Стокгольма, арбитража, попали в бюджет Украины”, — сказал Александр Трухин.

Он отметил, что Президент сказал, что деньги, которые заработаны на инфраструктуре благодаря газотранспортной системе страны, будут вложены в инфраструктуру и не будут потрачены на популизм.

“Что мы имеем сегодня. Сегодня господин Уманский, который рекордно коротко пробыл на своем посту — Украина еще не знала столь успешного министра финансов — это наша большая ошибка. Я думаю, что мы, как команда, должны начать говорить правду и объяснить всю ситуацию, что на самом деле произошло. Потому что мы все об этом умалчиваем, об этом знают все коллеги, которые находятся в парламенте. Об этом знают все сотрудники Министерства финансов. К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. И потому человек не смог сочетать свои страсти с тем местом рабочим, куда его поставили”, — добавил Трухин.

Напомним, бывший советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, который на днях уволился, заявил, что средства из коронавирусного фонда, которые выделили на строительство дорог, присвоил так называемый “картель”.

Также напомним, Уманский подал заявление на увольнение с должности.

Добавим, что с 5 по 30 марта 2020 года Уманский был министром финансов Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы