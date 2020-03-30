Рада уволила Уманского с должности министра финансов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, парламентарии освободили Игоря Уманского с должности министра финансов Украины.
Напомним, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Ряд министров из правительства Гончарука остались в новом Кабмине.
Министром финансов тогда был назначен Игорь Уманский.