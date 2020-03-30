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Рада звільнила Уманського з посади міністра фінансів України

Рада звільнила Уманського з посади міністра фінансів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 3281 про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України. Відповідне рішення підтримали 249 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі звільнили Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня проголосувала за склад нового уряду. Прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Низка міністрів з уряду Гончарука залишились у новому Кабміні.

Міністром фінансів  тоді був призначений Ігор Уманський.

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