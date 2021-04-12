Івченко вказав на чергову сумнівну лазівку в законопроекті про ринок землі

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У законопроекті про ринок землі № 2194 присутній ще один сумнівний момент, який може привести до протиріч, проблем і дасть лазівку для корупційних ризиків. Про це в коментарі УНН розповів член аграрного комітету ВР народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.

Цитата

"Цікавий момент, який хочуть протягнути в законі 2194 про ринок землі: після вступу закону в силу тисячі людей - ветеранів АТО/ООС - прийдуть до органів місцевого самоврядування узаконювати землю, яку видав Держгеокадастр. Адже одна з правок говорить про те, що всі рішення Держгеокадастру є чинними, і люди, які раніше отримали ці рішення, будуть затверджувати вже технічну документацію в органах місцевого самоврядування. А всі ми знаємо, як дуже часто ці рішення видавалися Держгеокадастром", - розповів Івченко.

Деталі

Таким чином народний депутат вважає, що цей момент в законопроекті повністю показує нерозуміння владою принципу децентралізації, при якій місцеві громади самі повинні приймати рішення про видачу землі.

"По-моєму, це повне нерозуміння того, що таке децентралізація. Якщо громадам передали землю, вони повинні вже самі приймати рішення про те, кому розподіляти. Тому повинні люди приходити за землею до громади. Ось такі ось корупційно потенційні речі ми вже ловимо і будемо ставити свої правки на підтвердження", - резюмував Івченко.

Контекст

Верховна Рада протягом всього попереднього пленарного тижня розглядала поправки до проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Голова ВР Дмитро Разумков сьогодні, 12 квітня, заявив, що розгляд питань, пов'язаних з реформою ринку землі, триватиме у Верховній Раді, як мінімум, до травня. За його словами, поки не буде проголосований законопроект 2194, нічого іншого зробити не можна. Тому стоїть питання позачергових засідань.

Довідка

Проектом закону пропонується, зокрема:

Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) в комунальну власність сільських, селищних, міських рад.

Встановити на законодавчому рівні чіткий механізм порядку встановлення і фіксування в Державний земельний кадастр кордонів громад, в тому числі об'єднаних.

Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

Законопроект пропонує скасувати узгодження з урядом продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності іноземним юридичним особам.

Пропонується виключити із Земельного кодексу норми, що обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

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