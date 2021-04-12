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Ивченко указал на очередную сомнительную лазейку в законопроекте про рынок земли

Ивченко указал на очередную сомнительную лазейку в законопроекте про рынок земли

Киев  •  УНН

 • 17279 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В законопроекте про рынок земли № 2194 присутствует еще один сомнительный момент, который может привести к противоречиям, проблемам и даст лазейку для коррупционных рисков. Об это в комментарии УНН рассказал член аграрного комитета ВРУ народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко.

Цитата

“Интересный момент, который хотят протянуть в законе 2194 про рынок земли: после вступления закона в силу тысячи людей — ветеранов АТО/ООС — придут в органы местного самоуправления узаконивать землю, которую выдал Госгеокадастр. Ведь одна из правок говорит о том, что все решения Госгеокадастра есть действующими, и люди, которые раньше получили эти решения, будут утверждать уже техническую документацию в органах местного самоуправления. А все мы знаем, как очень часто эти решения выдавались Госгеокадастром”, — рассказал Ивченко.

Детали

Таким образом народный депутат считает, что этот момент в законопроекте полностью показывает непонимание властью принципа децентрализации, при которой местные общины сами должны принимать решение о выдачи земли.

“По-моему, это полное непонимание того, что такое децентрализация. Если общинам передали землю, они должны уже сами принимать решение о том, кому распределять. Поэтому должны люди приходить за землей к общине. Вот такие вот коррупционно потенциальные вещи мы уже ловим и будем ставить свои правки на подтверждение”, — резюмировал Ивченко.

Контекст

Верховная Рада в течение всей предыдущей пленарной недели рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Председатель ВР Дмитрий Разумков сегодня, 12 апреля, заявил, что рассмотрение вопросов, связанных с реформой рынка земли, продлится в Верховной Раде как минимум до мая. По его словам, пока не будет проголосован законопроект 2194, ничего другого сделать нельзя. Поэтому стоит вопрос внеочередных заседаний

Справка

Проектом закона предлагается, в частности:

Передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Установить на законодательном уровне четкий механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в том числе объединенных.

Предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Законопроект предлагает отменить согласование с правительством продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Предлагается исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

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