Італія змінила текст національного гімну: з "Братів Італії" прибрали фінальне вигукування
Київ • УНН
Італійський уряд вніс корективи у виконання державного гімну, вилучивши з нього традиційне слово "Sì!" наприкінці. Зміни стосуються фінальної частини гімну "Брати Італії", що завершувався фразою "Ми готові померти, ми готові померти, Італія кличе! Так!".
Деталі
Зміни стосуються фінальної частини гімну "Брати Італії" (Fratelli d'Italia). Раніше композиція завершувалася фразою: "Ми готові померти, ми готові померти, Італія кличе! Так!". Відтепер останнє слово офіційно не використовуватиметься під час урочистих заходів.
Вилучення слова "Sì" вперше помітила газета Il Fatto Quotidiano, після чого інформацію підтвердили в Міністерстві оборони та офісі президента Серджіо Маттарелли. В адміністрації глави держави наголосили, що рішення не має політичного підтексту.
Модифікація була внесена не з політичних причин, а заради чистоти тексту, оскільки було видалено доповнення до оригінального тексту
Історична розбіжність тексту та музики
Текст гімну написав поет Гоффредо Мамелі у 1847 році, ще до об’єднання Італії. У його рукописі слова "Sì" не було. Проте це вигукування з’явилося в оригінальній музичній партитурі, створеній того ж року композитором Мікеле Новаро.
Уряд вирішив віддати пріоритет саме поетичному першоджерелу Мамелі. Репродукції оригінальних текстів та партитури вже розміщені на офіційному сайті уряду для ознайомлення. Примітно, що назва гімну збігається з назвою партії чинної прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, проте реформа стосується суто технічного приведення символу до історичної відповідності.
