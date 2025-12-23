$42.150.10
15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Італія змінила текст національного гімну: з "Братів Італії" прибрали фінальне вигукування

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Італійський уряд вніс корективи у виконання державного гімну, вилучивши з нього традиційне слово "Sì!" наприкінці. Зміни стосуються фінальної частини гімну "Брати Італії", що завершувався фразою "Ми готові померти, ми готові померти, Італія кличе! Так!".

Італія змінила текст національного гімну: з "Братів Італії" прибрали фінальне вигукування

Уряд Італії вніс корективи у виконання державного гімну, вилучивши з нього виразне слово "Sì!" (Так!), яке традиційно лунало наприкінці. Як повідомили урядові джерела у вівторок, відповідні інструкції вже видав Генеральний штаб оборони на виконання президентського указу. Про це пише УНН із посиланням на інформацію від Reuters.

Деталі

Зміни стосуються фінальної частини гімну "Брати Італії" (Fratelli d'Italia). Раніше композиція завершувалася фразою: "Ми готові померти, ми готові померти, Італія кличе! Так!". Відтепер останнє слово офіційно не використовуватиметься під час урочистих заходів.

Apple оштрафували в Італії на 98 млн євро за порушення антимонопольного законодавства22.12.25, 11:50 • 2952 перегляди

Вилучення слова "Sì" вперше помітила газета Il Fatto Quotidiano, після чого інформацію підтвердили в Міністерстві оборони та офісі президента Серджіо Маттарелли. В адміністрації глави держави наголосили, що рішення не має політичного підтексту.

Модифікація була внесена не з політичних причин, а заради чистоти тексту, оскільки було видалено доповнення до оригінального тексту 

– повідомило джерело в президентській адміністрації.

Історична розбіжність тексту та музики

Текст гімну написав поет Гоффредо Мамелі у 1847 році, ще до об’єднання Італії. У його рукописі слова "Sì" не було. Проте це вигукування з’явилося в оригінальній музичній партитурі, створеній того ж року композитором Мікеле Новаро.

Уряд вирішив віддати пріоритет саме поетичному першоджерелу Мамелі. Репродукції оригінальних текстів та партитури вже розміщені на офіційному сайті уряду для ознайомлення. Примітно, що назва гімну збігається з назвою партії чинної прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, проте реформа стосується суто технічного приведення символу до історичної відповідності.

Туфлі зі шкіри пітона, iPad Зеленського та мішок рису: Мелоні виставила на аукціон державні подарунки22.12.25, 18:09 • 3474 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Джорджа Мелоні
Reuters
Італія
