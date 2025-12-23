Италия изменила текст национального гимна: из «Братьев Италии» убрали финальное восклицание

Итальянское правительство внесло коррективы в исполнение государственного гимна, изъяв из него традиционное слово «Sì!» в конце. Изменения касаются финальной части гимна «Братья Италии», который завершался фразой «Мы готовы умереть, мы готовы умереть, Италия зовет! Да!»

Правительство Италии внесло коррективы в исполнение государственного гимна, исключив из него выразительное слово "Sì!" (Да!), которое традиционно звучало в конце. Как сообщили правительственные источники во вторник, соответствующие инструкции уже издал Генеральный штаб обороны во исполнение президентского указа. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию от Reuters. Детали Изменения касаются финальной части гимна "Братья Италии" (Fratelli d'Italia). Ранее композиция завершалась фразой: "Мы готовы умереть, мы готовы умереть, Италия зовет! Да!". Отныне последнее слово официально не будет использоваться во время торжественных мероприятий. Apple оштрафовали в Италии на 98 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства Исключение слова "Sì" впервые заметила газета Il Fatto Quotidiano, после чего информацию подтвердили в Министерстве обороны и офисе президента Серджо Маттареллы. В администрации главы государства подчеркнули, что решение не имеет политического подтекста. Модификация была внесена не по политическим причинам, а ради чистоты текста, поскольку было удалено дополнение к оригинальному тексту – сообщил источник в президентской администрации. Историческое расхождение текста и музыки Текст гимна написал поэт Гоффредо Мамели в 1847 году, еще до объединения Италии. В его рукописи слова "Sì" не было. Однако это восклицание появилось в оригинальной музыкальной партитуре, созданной в том же году композитором Микеле Новаро. Правительство решило отдать приоритет именно поэтическому первоисточнику Мамели. Репродукции оригинальных текстов и партитуры уже размещены на официальном сайте правительства для ознакомления. Примечательно, что название гимна совпадает с названием партии действующего премьер-министра Джорджии Мелони, однако реформа касается сугубо технического приведения символа к историческому соответствию. Туфли из кожи питона, iPad Зеленского и мешок риса: Мелони выставила на аукцион государственные подарки