Италия изменила текст национального гимна: из «Братьев Италии» убрали финальное восклицание

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 2422 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 4468 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 10304 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 19936 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 17843 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 23445 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15247 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16743 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22293 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37918 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
87%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киевская область подверглась ночной атаке рф: затронуты два района, есть погибшая и 3 пострадавших23 декабря, 06:57 • 9006 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 17597 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 15080 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 13194 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 7528 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 10305 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 7658 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 19938 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 23446 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 86200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 15139 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 17645 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 23567 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 25791 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 48289 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
9К720 Искандер
Фильм

Италия изменила текст национального гимна: из «Братьев Италии» убрали финальное восклицание

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Итальянское правительство внесло коррективы в исполнение государственного гимна, изъяв из него традиционное слово «Sì!» в конце. Изменения касаются финальной части гимна «Братья Италии», который завершался фразой «Мы готовы умереть, мы готовы умереть, Италия зовет! Да!»

Италия изменила текст национального гимна: из «Братьев Италии» убрали финальное восклицание

Правительство Италии внесло коррективы в исполнение государственного гимна, исключив из него выразительное слово "Sì!" (Да!), которое традиционно звучало в конце. Как сообщили правительственные источники во вторник, соответствующие инструкции уже издал Генеральный штаб обороны во исполнение президентского указа. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию от Reuters.

Детали

Изменения касаются финальной части гимна "Братья Италии" (Fratelli d'Italia). Ранее композиция завершалась фразой: "Мы готовы умереть, мы готовы умереть, Италия зовет! Да!". Отныне последнее слово официально не будет использоваться во время торжественных мероприятий.

Apple оштрафовали в Италии на 98 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства22.12.25, 11:50 • 2952 просмотра

Исключение слова "Sì" впервые заметила газета Il Fatto Quotidiano, после чего информацию подтвердили в Министерстве обороны и офисе президента Серджо Маттареллы. В администрации главы государства подчеркнули, что решение не имеет политического подтекста.

Модификация была внесена не по политическим причинам, а ради чистоты текста, поскольку было удалено дополнение к оригинальному тексту 

– сообщил источник в президентской администрации.

Историческое расхождение текста и музыки

Текст гимна написал поэт Гоффредо Мамели в 1847 году, еще до объединения Италии. В его рукописи слова "Sì" не было. Однако это восклицание появилось в оригинальной музыкальной партитуре, созданной в том же году композитором Микеле Новаро.

Правительство решило отдать приоритет именно поэтическому первоисточнику Мамели. Репродукции оригинальных текстов и партитуры уже размещены на официальном сайте правительства для ознакомления. Примечательно, что название гимна совпадает с названием партии действующего премьер-министра Джорджии Мелони, однако реформа касается сугубо технического приведения символа к историческому соответствию.

Туфли из кожи питона, iPad Зеленского и мешок риса: Мелони выставила на аукцион государственные подарки22.12.25, 18:09 • 3474 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Джорджия Мелони
Reuters
Италия
Apple Inc.