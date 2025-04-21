ISW: кремль виправдовує війну для мілітаризації населення та готується до тривалого протистояння з НАТО

кремль продовжує виправдовувати вторгнення рф в Україну з метою подальшої мілітаризації російського суспільства, ймовірно, готуючись до потенційного майбутнього затяжного конфлікту з НАТО. Такої думки дотримуються аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Вони вказують, що прокремлівський журналіст павло зарубін напередодні поставив міністру закордонних справ росії сергію лаврову запитання про рекомендацію ЄС європейським лідерам утриматися від участі в "параді перемоги" 9 травня в москві.

лавров звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі та заявив, що Росія "докладе всіх зусиль, щоб ця ідеологія не піднімала голову", і знищить нацизм "раз і назавжди" - зазначають в ISW.

Там вважають, що заяви лаврова є частиною давніх спроб кремля посилатися на внесок Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною та паплюжити Європу та НАТО.

Ці зусилля спрямовані на загострення негативних настроїв серед населення росії та ... мілітаризації російського суспільства в довгостроковій перспективі. ... Раніше кремль звертався до міфів про "велику вітчизняну війну", щоб переконати російське населення, що його зростаючі соціальні та економічні жертви заради російських військових зусиль в Україні можуть допомогти досягти перемоги - йдеться у статті.

Аналітики також вказують, що російський диктатор володимир путін та інші високопоставлені кремлівські чиновники регулярно посилаються на розпливчастий термін "денацифікація", щоб закликати до зміни режиму в Україні та встановлення проросійського проміжного уряду. При цьому путін використовував твердження, що нібито нацисти контролюють український уряд, щоб виправдати повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

"кремль дедалі частіше використовує ту саму схему, яку він використовував проти України щодо Фінляндії та колишніх радянських держав, включаючи Естонію та Молдову, щоб виправдати свої спроби контролювати незалежні країни та встановити інформаційні умови для можливої ​​майбутньої російської агресії", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню. Про це з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, "характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".

У кремлі заявили, що путін не давав команди продовжувати "великоднє перемир'я"