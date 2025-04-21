ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

кремль продолжает оправдывать вторжение рф в Украину с целью дальнейшей милитаризации российского общества, вероятно, готовясь к потенциальному будущему затяжному конфликту с НАТО. Такого мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

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Они указывают, что прокремлевский журналист павел зарубин накануне задал министру иностранных дел россии сергею лаврову вопрос о рекомендации ЕС европейским лидерам воздержаться от участия в "параде победы" 9 мая в москве.

лавров обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что россия "приложит все усилия, чтобы эта идеология не поднимала голову", и уничтожит нацизм "раз и навсегда" - отмечают в ISW.

Там считают, что заявления лаврова являются частью давних попыток кремля ссылаться на вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией и очернять Европу и НАТО.

Эти усилия направлены на обострение негативных настроений среди населения россии и ... милитаризации российского общества в долгосрочной перспективе. ... Ранее кремль обращался к мифам о "великой отечественной войне", чтобы убедить российское население, что его растущие социальные и экономические жертвы ради российских военных усилий в Украине могут помочь достичь победы - говорится в статье.

Аналитики также указывают, что российский диктатор владимир путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники регулярно ссылаются на расплывчатый термин "денацификация", чтобы призвать к смене режима в Украине и установлению пророссийского промежуточного правительства. При этом путин использовал утверждения, что якобы нацисты контролируют украинское правительство, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"кремль все чаще использует ту же схему, которую он использовал против Украины в отношении Финляндии и бывших советских государств, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые страны и установить информационные условия для возможной будущей российской агрессии", - резюмируют в ISW.

Напомним

По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины владимир зеленский. По его словам, "характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным".

В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"