ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

$41.380.00
47.000.00
ukenru
На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
20 апреля, 14:07 • 15000 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 35214 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 50822 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 15:10 • 51989 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 59721 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 32470 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 26223 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 21021 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 81513 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 86293 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
0.9м/с
59%
748 мм
Популярные новости

Авиаудар по Константиновке: под завалами нашли тела двух погибших

20 апреля, 16:34 • 11718 просмотра

Китай призвал США прекратить "торговую войну" - Reuters

20 апреля, 17:47 • 3636 просмотра

Немецкая фирма кормит российскую военную машину стратегическим сырьем - расследование

20 апреля, 19:04 • 16614 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

21:16 • 4710 просмотра

Самолет Boeing 737 MAX, направлявшийся в Китай, вернули в США из-за тарифов Трампа - СМИ

21:39 • 2972 просмотра
публикации

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 23195 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 25853 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 50825 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 43524 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 43036 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Александр Сырский

Папа Франциск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 59723 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 33407 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 35078 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 35964 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 69656 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Фокс Ньюс

M142 HIMARS

Financial Times

Беспилотный летательный аппарат

ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

Киев • УНН

 • 956 просмотра

кремль оправдывает вторжение в Украину риторикой борьбы с "нацизмом". Это направлено на милитаризацию общества и подготовку к возможному длительному конфликту с НАТО.

ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

кремль продолжает оправдывать вторжение рф в Украину с целью дальнейшей милитаризации российского общества, вероятно, готовясь к потенциальному будущему затяжному конфликту с НАТО. Такого мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Они указывают, что прокремлевский журналист павел зарубин накануне задал министру иностранных дел россии сергею лаврову вопрос о рекомендации ЕС европейским лидерам воздержаться от участия в "параде победы" 9 мая в москве.

лавров обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что россия "приложит все усилия, чтобы эта идеология не поднимала голову", и уничтожит нацизм "раз и навсегда"

- отмечают в ISW.

Там считают, что заявления лаврова являются частью давних попыток кремля ссылаться на вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией и очернять Европу и НАТО.

Эти усилия направлены на обострение негативных настроений среди населения россии и ... милитаризации российского общества в долгосрочной перспективе. ... Ранее кремль обращался к мифам о "великой отечественной войне", чтобы убедить российское население, что его растущие социальные и экономические жертвы ради российских военных усилий в Украине могут помочь достичь победы

- говорится в статье.

Аналитики также указывают, что российский диктатор владимир путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники регулярно ссылаются на расплывчатый термин "денацификация", чтобы призвать к смене режима в Украине и установлению пророссийского промежуточного правительства. При этом путин использовал утверждения, что якобы нацисты контролируют украинское правительство, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"кремль все чаще использует ту же схему, которую он использовал против Украины в отношении Финляндии и бывших советских государств, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые страны и установить информационные условия для возможной будущей российской агрессии", - резюмируют в ISW.

Напомним

По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины владимир зеленский. По его словам, "характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным".

В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"20.04.25, 19:09 • 12178 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Институт изучения войны
NATO
Вооруженные силы Украины
Европейский Союз
Украина
Brent
$67.07
Bitcoin
$86,625.60
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,381.89
Ethereum
$1,614.76