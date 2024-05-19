Іспанія відкликала посла в Аргентині через слова президента Мілея

Іспанія відкликала свого посла в Аргентині для консультацій і зажадала вибачень від президента Аргентини Хав'єра Мілея, котрий назвав корупціонеркою дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса — Бігонью Гомес. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає УНН.

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Через поведінку пана Мілея відносини Іспанії та Аргентини переживають найважчий момент за новітню історію. Тому я повідомляю, що щойно викликав для консультацій нашого посла в Буенос-Айресі сказав міністр закордонних справ Іспанії на прес-конференції.

Альбарес також заявив, що "Іспанія вимагає від пана Мілея публічних вибачень".

Контекст

19 травня Мілей виступив на з'їзді іспанської вкрай правої партії Vox у Мадриді, де дорікнув Санчесу за те, що він не відреагував миттєво на звинувачення в корупції щодо його дружини.

24 квітня суд повідомив про початок розслідування щодо Гомес за підозрою у використанні зв'язків та корупції у бізнесі. Скаргу було подано синдикатом "Чисті руки", який визнав, що звинувачення ґрунтуються на публікаціях у пресі. Прокуратура провінції Мадрид уже попросила припинити розслідування. За версією газети El Confidencial , справа зосереджена на відносинах Гомес із кількома приватними компаніями, які отримали кошти та державні контракти від уряду.

Після початку розслідування прем'єр скасував свої громадські заходи, щоб обміркувати, чи він залишиться на посаді. Згодом Санчес заявив, що не залишить свою посаду.

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