Іспанія відкликала посла в Аргентині через слова президента Мілея

ukenru
14:28 • 25295 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 42667 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 58181 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 56639 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 70111 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 82434 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 116801 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138852 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140560 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 253583 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 50961 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 36580 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 52818 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 42865 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 29715 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 25489 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 253629 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 369275 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 383746 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 298585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 10185 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 10250 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 64329 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 80643 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 91718 перегляди
Актуальне
Іспанія відкликала посла в Аргентині через слова президента Мілея

Іспанія відкликала посла в Аргентині через слова президента Мілея

Київ • УНН

 • 32655 перегляди

Іспанія відкликала свого посла в Аргентині і зажадала публічних вибачень від президента Аргентини Хав'єра Мілея за його висловлювання, в яких він критикував дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса як корумповану чиновницю.

Іспанія відкликала свого посла в Аргентині для консультацій і зажадала вибачень від президента Аргентини Хав'єра Мілея, котрий назвав корупціонеркою дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса — Бігонью Гомес. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає УНН.

Деталі

Через поведінку пана Мілея відносини Іспанії та Аргентини переживають найважчий момент за новітню історію. Тому я повідомляю, що щойно викликав для консультацій нашого посла в Буенос-Айресі

сказав міністр закордонних справ Іспанії на прес-конференції.

Альбарес також заявив, що "Іспанія вимагає від пана Мілея публічних вибачень".

Контекст

19 травня Мілей виступив на з'їзді іспанської вкрай правої партії Vox у Мадриді, де дорікнув Санчесу за те, що він не відреагував миттєво на звинувачення в корупції щодо його дружини.

24 квітня суд повідомив про початок розслідування щодо Гомес за підозрою у використанні зв'язків та корупції у бізнесі. Скаргу було подано синдикатом "Чисті руки", який визнав, що звинувачення ґрунтуються на публікаціях у пресі. Прокуратура провінції Мадрид уже попросила припинити розслідування. За версією газети El Confidencial , справа зосереджена на відносинах Гомес із кількома приватними компаніями, які отримали кошти та державні контракти від уряду.

Після початку розслідування прем'єр скасував свої громадські заходи, щоб обміркувати, чи він залишиться на посаді. Згодом Санчес заявив, що не залишить свою посаду.

Прем'єр-міністр Іспанії Санчес розглядає можливість відставки, щоб "подумати" про майбутнє24.04.24, 21:05 • 42647 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
khavier-mileiХав'єр Мілей
arhentynaАргентина
ispaniiaІспанія
madrydМадрид
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09