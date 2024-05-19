Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея

Испания отозвала своего посла в Аргентине для консультаций и потребовала извинений от президента Аргентины Хавьера Милея, который назвал коррупционеркой жену премьер-министра Испании Педро Санчеса - Бигонью Гомес. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает УНН.

Детали

Из-за поведения господина Милея отношения Испании и Аргентины переживают самый тяжелый момент за новейшую историю. Поэтому я сообщаю, что только что вызвал для консультаций нашего посла в Буэнос-Айресе сказал министр иностранных дел Испании на пресс-конференции.

Альбарес также заявил, что "Испания требует от господина Милея публичных извинений".

Контекст

19 мая Милей выступил на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, где упрекнул Санчеса за то, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении его жены.

24 апреля суд сообщил о начале расследования в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. Жалоба была подана синдикатом "Чистые руки", который признал, что обвинения основываются на публикациях в прессе. Прокуратура провинции Мадрид уже попросила прекратить расследование. По версии газеты El Confidencial, дело сосредоточено на отношениях Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства.

После начала расследования премьер отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он в должности. Впоследствии Санчес заявил, что не оставит свою должность.

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