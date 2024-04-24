Премьер-министр Испании Санчес рассматривает возможность отставки, чтобы "подумать" о будущем

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что хочет уйти с должности, чтобы "остановиться и подумать", хочет ли он продолжать заниматься политикой. Санчес опубликовал открытое письмо в соцсети X, передает УНН.

Мне срочно нужен ответ на вопрос, стоит ли мне (...) продолжать возглавлять правительство или отказаться от этой чести. - говорится в письме.

Детали

Премьер объяснил, что рассматривает возможность уйти в отставку из-за нападений, с которыми он и его жена столкнулись в последние недели.

52-летний Санчес заявил, что отменяет все публичные выступления на ближайшие несколько дней, чтобы обдумать ситуацию, и объявит свое окончательное решение в понедельник.

Стоит ли все это того? Честно говоря, я не знаю. - задал риторический вопрос Санчес в конце своего письма.

Контекст

Премьер-министр Испании Педро Санчес сделал шокирующее заявление об отставке, после того, как ранее в среду испанский суд заявил, что начинает предварительное расследование в отношении вероятных преступлений его жены Бегонии Гомес. Ей вменяют обвинение в "злоупотреблении влиянием" для ведения бизнеса и коррупции, а именно "возможную торговлю влиянием с компаниями и учреждениями, которые впоследствии получили крупные контракты от администрации, которую возглавляет ее муж".

Сенатор от ПП Хавьер Марото, первый вице-президент верхней палаты, предполагает, что Бегонья Гомес "использовала" свой статус жены главы правительства для собственной выгоды, и мол, ее законный муж был не в курсе.