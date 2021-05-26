Іран заборонив майнінг криптовалют на 4 місяці через відключення електроенергії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 34532 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 119330 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 159017 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 142639 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 148721 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 102861 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 86128 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 193759 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89110 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 287059 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 76328 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 17839 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 30818 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 39675 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 56227 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 160237 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 193759 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 287059 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 453354 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 438645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 10452 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 35294 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40619 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40969 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41834 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Іран заборонив майнінг криптовалют на 4 місяці через відключення електроенергії

Київ • УНН

 • 15959 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Іран майже на 4 місяці заборонив енергоємний видобуток криптовалют, таких як біткоін, заявив в середу президент Хасан Рухані, оскільки країна стикнулася з серйозними відключеннями електроенергії в багатьох містах. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Іран заборонив майнінг криптовалют на 4 місяці через відключення електроенергії

Цитата

“Заборона на майнінг криптовалют вступає в силу негайно до 22 вересня... Близько 85% поточного майнінгу в Ірані неліцензійні”, — сказав Рухані в телезверненні на засіданні кабінету міністрів.

Деталі

Біткоін та інші криптовалюти створюються за допомогою процесу, відомого як майнінг, коли потужні комп’ютери конкурують один з одним за вирішення складних математичних задач. Цей процес дуже енергоємний, часто покладаючись на електроенергію, що виробляється з викопного палива, яким багатий Іран.

У міру наближення президентських виборів в наступному місяці іранці розкритикували відключення електроенергії. Уряд звинуватив у відключенні електроенергії майнінг криптовалют, посуху і різке зростання попиту на електроенергію влітку.

За даними аналітичної компанії Elliptic, близько 4,5% всього майнінгу біткоінів відбувається в Ірані, що дозволяє йому заробляти сотні мільйонів доларів на криптовалюті, які можна використовувати для зменшення впливу санкцій США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Твіт Маска обвалив біткоїн на 17%: за кілька годин криптовалюта відіграла половину втрат

Контекст

Економіка Ірану сильно постраждала з 2018 року, коли колишній президент Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди Тегерана 2015 року зі шістьма державами і знову ввів санкції.

Адміністрація президента США Джо Байдена і інші світові держави ведуть переговори з Іраном про відновлення угоди.

В останні роки Іран прийняв крипто-майнінг, пропонуючи дешеву електроенергію і вимагаючи від майнерів продавати свої біткойни центральному банку. Тегеран дозволяє використовувати криптовалюту, здобуту в Ірані, для оплати імпорту дозволених товарів.

Перспектива дешевої енергії привернула до Ірану гірників, особливо з Китаю. За даними Elliptic, для виробництва електроенергії, яку вони використовують, потрібно близько 10 мільйонів барелів сирої нафти на рік, або 4% від загального експорту іранської нафти в 2020 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40