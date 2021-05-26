Іран заборонив майнінг криптовалют на 4 місяці через відключення електроенергії

Цитата

“Заборона на майнінг криптовалют вступає в силу негайно до 22 вересня... Близько 85% поточного майнінгу в Ірані неліцензійні”, — сказав Рухані в телезверненні на засіданні кабінету міністрів.

Деталі

Біткоін та інші криптовалюти створюються за допомогою процесу, відомого як майнінг, коли потужні комп’ютери конкурують один з одним за вирішення складних математичних задач. Цей процес дуже енергоємний, часто покладаючись на електроенергію, що виробляється з викопного палива, яким багатий Іран.

У міру наближення президентських виборів в наступному місяці іранці розкритикували відключення електроенергії. Уряд звинуватив у відключенні електроенергії майнінг криптовалют, посуху і різке зростання попиту на електроенергію влітку.

За даними аналітичної компанії Elliptic, близько 4,5% всього майнінгу біткоінів відбувається в Ірані, що дозволяє йому заробляти сотні мільйонів доларів на криптовалюті, які можна використовувати для зменшення впливу санкцій США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Твіт Маска обвалив біткоїн на 17%: за кілька годин криптовалюта відіграла половину втрат

Контекст

Економіка Ірану сильно постраждала з 2018 року, коли колишній президент Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди Тегерана 2015 року зі шістьма державами і знову ввів санкції.

Адміністрація президента США Джо Байдена і інші світові держави ведуть переговори з Іраном про відновлення угоди.

В останні роки Іран прийняв крипто-майнінг, пропонуючи дешеву електроенергію і вимагаючи від майнерів продавати свої біткойни центральному банку. Тегеран дозволяє використовувати криптовалюту, здобуту в Ірані, для оплати імпорту дозволених товарів.

Перспектива дешевої енергії привернула до Ірану гірників, особливо з Китаю. За даними Elliptic, для виробництва електроенергії, яку вони використовують, потрібно близько 10 мільйонів барелів сирої нафти на рік, або 4% від загального експорту іранської нафти в 2020 році.