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Твіт Маска обвалив біткоїн на 17%: за кілька годин криптовалюта відіграла половину втрат

Київ • УНН

 • 27202 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Біткоїн впав у ціні на 17% після того, як Ілон Маск написав у Twitter, що Tesla перестала приймати криптовалюту під час продажів своїх транспортних засобів через проблеми з кліматом. Наразі біткоїн вже виріс приблизно до 50 тисяч доларів на азіатських торгах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Твіт Маска обвалив біткоїн на 17%: за кілька годин криптовалюта відіграла половину втрат

Деталі

Ціна на найбільшу в світі криптовалюту впала з 54 819 доларів до 45 700 доларів, найнижчого рівня з 1 березня, всього за дві години після твіту Маска. Криптовалюта відіграла приблизно половину цього падіння на початку торгів в Азії і торгувався на рівні у приблизно 50 тисяч доларів.

Ефіріум (Ethereum), друга за величиною криптовалюта в світі, пішла за аналогічною схемою, також впавши на 14% до мінімуму в 3550 доларів, а потім знову повернулася до позначки 3965 доларів.

Заява Tesla на початку цього року про те, що вона купила біткоїнів на 1,5 мільярда доларів і прийме їх як оплату за автомобілі, стало одним з чинників зростання цін на цифрові активи в цьому році.

У результаті новий коментар Маска сколихнув ринки, хоча він сказав, що Tesla не продаватиме біткоїни і відновить їх прийом як оплати, як тільки майнінг перейде на більш стійку енергетику.

Коментарі експертів

"Проблема (величезного споживання енергії майнерами біткоїнів) відома давно, тому в ній немає нічого нового. Але разом з недавніми коментарями Маска про Dogecoin (ще одна криптовалюта - ред.), його останні коментарі, здається, припускають, що його пристрасть до криптовалюти, можливо, слабшає", - прокоментував дослідник Макото Сакума з дослідницького інституту NLI в Токіо.

За словами очільника американського підрозділу Amber Group Джеффрі Ванга, ширший продаж ризикових активів на традиційних ринках став ще одним фактором, що вплинув на це падіння.

Що було раніше 

Американський виробник електромобілів Tesla призупинив прийом біткоїнів як засіб оплати через неекологічний спосіб отримання цієї криптовалюти.

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