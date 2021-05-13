Tesla призупинила продаж електромобілів за біткоіни

Цитата

“Tesla призупинила придбання автомобілів з використанням біткоінів. Ми стурбовані зростаючим використанням викопного палива, особливо вугілля, який має гіршими показниками шкідливих викидів, для майнінгу і операцій з біткоїнами”, — написав він у Twitter.

Деталі

За словами Маска, “криптовалюта — це хороша ідея на багатьох рівнях” з “багатообіцяючим майбутнім”, проте компанія не може дозволити собі завдавати шкоди навколишньому середовищу. У зв’язку з цим Tesla також не продаватиме свої біткоіни і не буде використовувати їх для операцій, поки видобуток криптовалюти не здійснюватиметься за допомогою “стійких джерел енергії”, додав бізнесмен.

Реакція ринку криптовалюти

На тлі повідомлення Tesla вартість біткоінів впала більш ніж на 17%, до 46,2 тис. доларів, випливає з даних порталу CoinDesk. Станом на 4:30 за київським часом курс піднявся до 50 тис. доларів за монету.

Контекст

Tesla дозволила продаж автомобілів за біткоіни 24 березня. Такий спосіб оплати був доступний тільки для клієнтів з США, в інших країнах його планували ввести пізніше в цьому році.

На початку лютого Tesla купила біткоіни на 1,5 млрд доларів. Компанія заявила, що вклала кошти в цю криптовалюту заради “більшої гнучкості в подальшій диверсифікації та збільшення прибутку від грошових коштів”. Пізніше Маск назвав це рішення безглуздям. За його словами, дії Tesla не відображають безпосередньо його думки, але біткоіни — “просто менш дурна форма ліквідності, ніж заощадження в грошових коштах”.