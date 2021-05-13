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Tesla приостановила продажу электромобилей за биткоины

Киев • УНН

 • 19256 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Американский производитель электромобилей Tesla приостановил прием биткоинов как средство оплаты из-за неэкологического способа получения этой криптовалюты, сообщил в Twitter глава компании Маск, передает УНН.

Tesla приостановила продажу электромобилей за биткоины

Цитата

“Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоинов. Мы обеспокоены растущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоинами”, — написал он в Twitter.

Детали

По словам Маска, “криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях” с “многообещающим будущим”, однако компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В связи с этим Tesla также не будет продавать свои биткоины и не будет использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью “устойчивых источников энергии”, добавил бизнесмен.

Реакция рынка криптовалюты

На фоне сообщения Tesla стоимость биткоинов упала более чем на 17%, до 46,2 тыс. долларов, следует из данных портала CoinDesk. По состоянию на 4:30 по киевскому времени курс поднялся до 50 тыс. долларов за монету.

Контекст

Tesla разрешил продажу автомобилей по биткоины 24 марта. Такой способ оплаты был доступен только для клиентов с США, в других странах его планировали ввести позже в этом году.

В начале февраля Tesla купила биткоины на 1,5 млн долларов. Компания заявила, что вложила средства в эту криптовалюту ради “большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств”. Позже Маск назвал это решение бессмысленно. По его словам, действия Tesla не отражают непосредственно его мысли, но биткоины — “просто менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах”.

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