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Електрокари Tesla почали продавати за біткоїни

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Виконавчий директор американського виробника електромобілів Tesla Ілон Маск в соцмережі Twitter заявив про продаж електромобілів Tesla за біткоїни. У повідомленні також йдеться, що оплату в біткоїнах не конвертуватимуть у фіатну валюту, передає УНН.

Цитата:

“Тепер ви можете купити Tesla за допомогою біткоїнів. Tesla використовує лише внутрішнє програмне забезпечення та програмне забезпечення з відкритим кодом і безпосередньо експлуатує вузли біткоїнів. Біткоїн, виплачений Tesla, буде збережений як біткоїн, а не конвертований у фіатну валюту”, — пояснив Маск.

Деталі

Мільярдер зазначив, що такий спосіб оплати найближчим часом буде доступний лише в США, а протягом року він буде введений і в інших країнах.

Відомо, що на тлі оголошення компанії курс вищезгаданої криптовалюти почав стрімко зростати. Вартість біткоїна сягнула 56,3 тисячі доларів США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біткоїн встановив світовий рекорд: ціна сягнула понад 61,5 тис. доларів

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