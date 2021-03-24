Електрокари Tesla почали продавати за біткоїни
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Виконавчий директор американського виробника електромобілів Tesla Ілон Маск в соцмережі Twitter заявив про продаж електромобілів Tesla за біткоїни. У повідомленні також йдеться, що оплату в біткоїнах не конвертуватимуть у фіатну валюту, передає УНН.
Цитата:
“Тепер ви можете купити Tesla за допомогою біткоїнів. Tesla використовує лише внутрішнє програмне забезпечення та програмне забезпечення з відкритим кодом і безпосередньо експлуатує вузли біткоїнів. Біткоїн, виплачений Tesla, буде збережений як біткоїн, а не конвертований у фіатну валюту”, — пояснив Маск.
Деталі
Мільярдер зазначив, що такий спосіб оплати найближчим часом буде доступний лише в США, а протягом року він буде введений і в інших країнах.
Відомо, що на тлі оголошення компанії курс вищезгаданої криптовалюти почав стрімко зростати. Вартість біткоїна сягнула 56,3 тисячі доларів США.
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