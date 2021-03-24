Електрокари Tesla почали продавати за біткоїни

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“Тепер ви можете купити Tesla за допомогою біткоїнів. Tesla використовує лише внутрішнє програмне забезпечення та програмне забезпечення з відкритим кодом і безпосередньо експлуатує вузли біткоїнів. Біткоїн, виплачений Tesla, буде збережений як біткоїн, а не конвертований у фіатну валюту”, — пояснив Маск.

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Мільярдер зазначив, що такий спосіб оплати найближчим часом буде доступний лише в США, а протягом року він буде введений і в інших країнах.

Відомо, що на тлі оголошення компанії курс вищезгаданої криптовалюти почав стрімко зростати. Вартість біткоїна сягнула 56,3 тисячі доларів США.

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