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Электрокары Tesla начали продавать за биткоины

Электрокары Tesla начали продавать за биткоины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Маск в соцсети Twitter заявил о продаже электромобилей Tesla за биткоины. В сообщении также говорится, что оплата в биткоинах не будут конвертировать в фиатную валюту, передает УНН.

Цитата:

"Теперь вы можете купить Tesla с помощью биткоинов. Tesla использует только внутреннее программное обеспечение и программное обеспечение с открытым кодом и непосредственно эксплуатирует узлы биткоинов. Биткоин, выплаченный Tesla, будет сохранен как биткоин, а не конвертирован в фиатную валюту", - пояснил Маск.

Детали

Миллиардер отметил, что такой способ оплаты в ближайшее время будет доступен только в США, а в течение года он будет введен и в других странах.

Известно, что на фоне объявления компании курс вышеупомянутой криптовалюты начал стремительно расти. Стоимость биткоина достигла 56,3 тысячи долларов США.

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