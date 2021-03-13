Біткоїн встановив світовий рекорд: ціна сягнула понад 61,5 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Найбільша криптовалюта у світі зросла до понад 61,5 тис. доларів. Про це пише УНН з посиланням на портал Сoindesk.
Деталі
Біткойн подорожчав на 6,64% до 61 519,57 долара в суботу, о 23:44.
Криптовалюта зросла на 120,2% від мінімуму за рік, який становив 27 734 долари США 4 січня. Капіталізація біткоїна, згідно з даними на сайті, перевищила 1 трильйон доларів.
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Довідково
Біткоїн — децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Її може емітувати будь-який користувач, який є учасником системи. Для цього необхідно створювати нові блоки системи за допомогою обчислювального пристрою.
Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткоїнів сталось в останні роки. Емісія цієї криптовалюти обмежена, зараз “здобута” велика частина біткоїнів.