Капіталізація біткоїна сягнула 1 трильйона доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Капталізація біткоїна станом на 13 березня становить понад 1 трильйон доларів. Про це пише УНН з посиланням на портал Coindesk.
Деталі
Станом на 12 березня біткоїн коштував понад 57,6 тисяч доларів. Станом на 3:44 сьогоднішньої доби ціна криптовалюти становить понад 56,7 тисяч доларів.
Капіталізація біткоїна, згідно з даними на сайті, перевищила 1 трильйон доларів.
Що передувало
Загалом, від цьогорічного мінімуму, криптовалюта подорожчала на 83,7%.
11 березня біткоїн в ході торгової сесії сягнув 57,234 тис. доларів.
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Довідково
Біткоїн — децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Її може емітувати будь-який користувач, який є учасником системи. Для цього необхідно створювати нові блоки системи за допомогою обчислювального пристрою.
Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткоїнів сталось в останні роки. Емісія цієї криптовалюти обмежена, зараз “здобута” велика частина біткоїнів.