Капіталізація біткоїна сягнула 1 трильйона доларів

Деталі

Станом на 12 березня біткоїн коштував понад 57,6 тисяч доларів. Станом на 3:44 сьогоднішньої доби ціна криптовалюти становить понад 56,7 тисяч доларів.

Капіталізація біткоїна, згідно з даними на сайті, перевищила 1 трильйон доларів.

Що передувало

Загалом, від цьогорічного мінімуму, криптовалюта подорожчала на 83,7%.

11 березня біткоїн в ході торгової сесії сягнув 57,234 тис. доларів.

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Довідково

Біткоїн — децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Її може емітувати будь-який користувач, який є учасником системи. Для цього необхідно створювати нові блоки системи за допомогою обчислювального пристрою.

Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткоїнів сталось в останні роки. Емісія цієї криптовалюти обмежена, зараз “здобута” велика частина біткоїнів.