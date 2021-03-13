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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 14802 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 27262 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 101024 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137360 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191468 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191594 просмотра

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2 марта, 18:35 • 276334 просмотра

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Капитализация биткоина достигла 1 триллиона долларов

Капитализация биткоина достигла 1 триллиона долларов

Киев  •  УНН

 • 20331 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Каптализация биткоина состоянию на 13 марта составляет более 1 трлн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал Coindesk.

Детали

По состоянию на 12 марта биткоин стоил более 57 600 долларов. По состоянию на 3:44 сегодняшнего дня цена криптовалюта составляет более 56 700 долларов.

Капитализация биткоина, согласно данным на сайте, превысила 1 трлн долларов.

Что предшествовало

В общем, от нынешнего минимума, криптовалюта подорожала на 83,7%.

11 марта биткоин в ходе торговой сессии достиг 57,234 тыс. долларов.

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Справка

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоинов произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткоинив.

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