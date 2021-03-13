Биткоин установил мировой рекорд: цена достигла более 61,5 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Самая криптовалюта в мире выросла до более 61,5 тыс. долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал Сoindesk.
Детали
Биткойн подорожал на 6,64% до 61 519,57 доллара в субботу, в 23:44.
Криптовалюта выросла на 120,2% от минимума за год, составил 27 734 доллара США 4 января. Капитализация биткоина, согласно данным на сайте, превысила 1 трлн долларов.
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Справка
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюта на основе технологии блокчейн. Она может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоинов произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюта ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткоинов.