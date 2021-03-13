Биткоин установил мировой рекорд: цена достигла более 61,5 тыс. долларов

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 87681 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 133307 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 188408 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189786 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 274017 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 317261 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157519 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143001 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 271432 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126371 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Биткоин установил мировой рекорд: цена достигла более 61,5 тыс. долларов

Биткоин установил мировой рекорд: цена достигла более 61,5 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 18772 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Самая криптовалюта в мире выросла до более 61,5 тыс. долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал Сoindesk.

Детали

Биткойн подорожал на 6,64% до 61 519,57 доллара в субботу, в 23:44.

Криптовалюта выросла на 120,2% от минимума за год, составил 27 734 доллара США 4 января. Капитализация биткоина, согласно данным на сайте, превысила 1 трлн долларов.

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Справка

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюта на основе технологии блокчейн. Она может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоинов произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюта ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткоинов.

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