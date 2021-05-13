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Твит Маска обвалил биткоин на 17%: за несколько часов криптовалюта отыграла половину потерь

Киев • УНН

 • 27202 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Биткоин упал в цене на 17% после того, как Илон Маск написал в Twitter, что Tesla перестала принимать криптовалюту во время продаж своих транспортных средств из-за проблем с климатом. Сейчас биткоин уже вырос примерно до 50 тысяч долларов на азиатских торгах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Твит Маска обвалил биткоин на 17%: за несколько часов криптовалюта отыграла половину потерь

Детали

Цена на самую большую в мире криптовалюту упала с 54 819 долларов до 45 700 долларов, самого низкого уровня с 1 марта, всего за 2 часа после твита Маска. Криптовалюта отыграла примерно половину этого падения в начале торгов в Азии и торговался на уровне в примерно 50 тысяч долларов.

Эфириум (Ethereum), вторая по величине криптовалюта в мире, пошла по аналогичной схеме, также упав на 14% до минимума в 3550 долларов, а потом снова вернулась к отметке 3965 долларов.

Заявление Tesla в начале этого года о том, что она купила биткоинов на 1,5 миллиарда долларов и примет их как оплату за автомобили, стало одним из факторов роста цен на цифровые активы в этом году.

В результате комментарий Маска всколыхнул рынки, хотя он сказал, что Tesla не будет продавать биткоины и возобновит их прием в качестве оплаты, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику.

Комментарии экспертов

"Проблема (огромного потребления энергии майнерами биткоинов) известна давно, поэтому в ней нет ничего нового. Но вместе с недавними комментариями Маска о Dogecoin (еще одна криптовалюта - ред.), его последние комментарии, кажется, предполагают, что его страсть к криптовалюте, возможно, ослабевает", - прокомментировал исследователь Макото Сакума из исследовательского института NLI в Токио.

По словам главы американского подразделения Amber Group Джеффри Ванга, более широкая продажа рисковых активов на традиционных рынках стала еще одним фактором, повлиявшим на это падение.

Что было ранее

Американский производитель электромобилей Tesla приостановил прием биткоинов в качестве средства оплаты изза неэкологичного способа получения этой криптовалюта.

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