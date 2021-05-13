Твит Маска обвалил биткоин на 17%: за несколько часов криптовалюта отыграла половину потерь

КИЕВ. 13 мая. УНН. Биткоин упал в цене на 17% после того, как Илон Маск написал в Twitter, что Tesla перестала принимать криптовалюту во время продаж своих транспортных средств из-за проблем с климатом. Сейчас биткоин уже вырос примерно до 50 тысяч долларов на азиатских торгах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.