14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
24 вересня, 08:38
Іран продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі запровадження санкцій ООН

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Іран заявив, що продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі відновлення санкцій ООН через механізм швидкого відновлення. Міністр нафти Ірану Мохсен Пакнеджад підкреслив, що нові обмеження не вплинуть на експорт.

Іран продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі запровадження санкцій ООН

Іран заявив, що продажі нафти до Китаю триватимуть навіть у разі відновлення санкцій ООН через механізм швидкого відновлення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр нафти Ірану Мохсен Пакнеджад 24 вересня заявив, що продажі іранської нафти до Китаю триватимуть навіть у разі відновлення санкцій ООН через так званий механізм швидкого відновлення. Це відбувається на тлі спроб Тегерану та європейських держав досягти угоди для уникнення санкцій.

На питання щодо продажів нафти Китаю після можливого відновлення санкцій Пакнеджад відповів: "Вони продовжуватимуться, у нас немає проблем". Він також підкреслив, що механізм швидкого відновлення не накладе "нових обтяжливих обмежень" на іранський експорт нафти.

Останніми роками ми зіткнулися з такими суворими обмеженнями через несправедливі та односторонні санкції США, тому на практиці санкції ООН мало що змінять у цій ситуації

- зазначив міністр.

Нагадаємо

Фінальний раунд переговорів між європейськими країнами та Іраном на полях Генасамблеї ООН не приніс проривних результатів. Шанси уникнути санкцій мінімальні, оскільки Іран не виконав умов ядерної угоди 2015 року.

Ольга Розгон

Новини Світу
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран