Іран заявив, що продажі нафти до Китаю триватимуть навіть у разі відновлення санкцій ООН через механізм швидкого відновлення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Міністр нафти Ірану Мохсен Пакнеджад 24 вересня заявив, що продажі іранської нафти до Китаю триватимуть навіть у разі відновлення санкцій ООН через так званий механізм швидкого відновлення. Це відбувається на тлі спроб Тегерану та європейських держав досягти угоди для уникнення санкцій.

На питання щодо продажів нафти Китаю після можливого відновлення санкцій Пакнеджад відповів: "Вони продовжуватимуться, у нас немає проблем". Він також підкреслив, що механізм швидкого відновлення не накладе "нових обтяжливих обмежень" на іранський експорт нафти.

Останніми роками ми зіткнулися з такими суворими обмеженнями через несправедливі та односторонні санкції США, тому на практиці санкції ООН мало що змінять у цій ситуації