Иран продолжит продавать нефть Китаю даже в случае введения санкций ООН
Киев • УНН
Иран заявил, что продолжит продавать нефть Китаю даже в случае возобновления санкций ООН через механизм быстрого восстановления. Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад подчеркнул, что новые ограничения не повлияют на экспорт.
Иран заявил, что продажи нефти в Китай будут продолжаться даже в случае возобновления санкций ООН через механизм быстрого восстановления. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад 24 сентября заявил, что продажи иранской нефти в Китай будут продолжаться даже в случае возобновления санкций ООН через так называемый механизм быстрого восстановления. Это происходит на фоне попыток Тегерана и европейских государств достичь соглашения во избежание санкций.
На вопрос о продажах нефти Китаю после возможного возобновления санкций Пакнеджад ответил: "Они будут продолжаться, у нас нет проблем". Он также подчеркнул, что механизм быстрого восстановления не наложит "новых обременительных ограничений" на иранский экспорт нефти.
В последние годы мы столкнулись с такими суровыми ограничениями из-за несправедливых и односторонних санкций США, поэтому на практике санкции ООН мало что изменят в этой ситуации
Напомним
Финальный раунд переговоров между европейскими странами и Ираном на полях Генассамблеи ООН не принес прорывных результатов. Шансы избежать санкций минимальны, поскольку Иран не выполнил условий ядерной сделки 2015 года.