Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 4916 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 11480 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 13760 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 23309 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 16429 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 28257 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17504 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17905 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14937 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Иран продолжит продавать нефть Китаю даже в случае введения санкций ООН

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Иран заявил, что продолжит продавать нефть Китаю даже в случае возобновления санкций ООН через механизм быстрого восстановления. Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад подчеркнул, что новые ограничения не повлияют на экспорт.

Иран продолжит продавать нефть Китаю даже в случае введения санкций ООН

Иран заявил, что продажи нефти в Китай будут продолжаться даже в случае возобновления санкций ООН через механизм быстрого восстановления. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад 24 сентября заявил, что продажи иранской нефти в Китай будут продолжаться даже в случае возобновления санкций ООН через так называемый механизм быстрого восстановления. Это происходит на фоне попыток Тегерана и европейских государств достичь соглашения во избежание санкций.

На вопрос о продажах нефти Китаю после возможного возобновления санкций Пакнеджад ответил: "Они будут продолжаться, у нас нет проблем". Он также подчеркнул, что механизм быстрого восстановления не наложит "новых обременительных ограничений" на иранский экспорт нефти.

В последние годы мы столкнулись с такими суровыми ограничениями из-за несправедливых и односторонних санкций США, поэтому на практике санкции ООН мало что изменят в этой ситуации

- отметил министр.

Напомним

Финальный раунд переговоров между европейскими странами и Ираном на полях Генассамблеи ООН не принес прорывных результатов. Шансы избежать санкций минимальны, поскольку Иран не выполнил условий ядерной сделки 2015 года.

Ольга Розгон

Новости Мира
Reuters
Организация Объединенных Наций
Китай
Соединённые Штаты
Иран