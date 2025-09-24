Иран заявил, что продажи нефти в Китай будут продолжаться даже в случае возобновления санкций ООН через механизм быстрого восстановления. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад 24 сентября заявил, что продажи иранской нефти в Китай будут продолжаться даже в случае возобновления санкций ООН через так называемый механизм быстрого восстановления. Это происходит на фоне попыток Тегерана и европейских государств достичь соглашения во избежание санкций.

На вопрос о продажах нефти Китаю после возможного возобновления санкций Пакнеджад ответил: "Они будут продолжаться, у нас нет проблем". Он также подчеркнул, что механизм быстрого восстановления не наложит "новых обременительных ограничений" на иранский экспорт нефти.

В последние годы мы столкнулись с такими суровыми ограничениями из-за несправедливых и односторонних санкций США, поэтому на практике санкции ООН мало что изменят в этой ситуации