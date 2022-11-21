Іран намагається придушити протести смертними вироками - активісти

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Судові органи вже підтвердили шість смертних вироків у зв'язку з протестами, і Amnesty International заявила, що, згідно з офіційними звітами, щонайменше 21 особа, яка зараз перебуває під судом, звинувачується в злочинах, за які їх можуть повісити. Серед 21 людини, яким загрожує страта, є одна жінка.

За даними правозахисних груп, нині в Ірані щороку страчують більше людей, ніж у будь-якій іншій країні, крім Китаю.

Amnesty International повідомляє, що в 2021 році Іран стратив не менше 314 осіб, тоді як організація з прав людини в Ірані, що базується в Норвегії (IHR), повідомляє, що кількість страт цього року вже набагато вище - 482 людини.

Активісти попереджають, що влада планує не тільки стратити протестувальників за розпливчастими звинуваченнями, пов'язаними з заворушеннями або нападами на силовиків під час демонстрацій, а й посилити повішення, не пов'язане з протестним рухом, зокрема ув'язнених, засуджених за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками.

Amnesty International заявила, що запровадження владою смертної кари «покликане залякати тих, хто бере участь у народному повстанні... і утримати інших від приєднання до руху».

«Стратегія спрямована на вселення страху серед населення, засуджуючи, лякаючи застосуванням смертної кари як інструменту політичних репресій та систематичне порушення прав на справедливий судовий розгляд в Ірані», - йдеться в повідомленні.

Правозахисні групи закликають міжнародне співтовариство до узгоджених дій, щоб зупинити страти, особливо у зв'язку з тим, що у четвер Рада ООН з прав людини проведе спеціальну сесію щодо Ірану.

Правозахисні групи також скаржаться на непропорційно велику кількість страт представників етнічних меншин Ірану, включаючи курдів, але особливо белуджів із бідного південного сходу країни.