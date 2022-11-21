Іран намагається придушити протести смертними вироками - активісти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Іран, який вже активно застосовує смертну кару, планує використовувати найвищу міру покарання як засіб придушення протестного руху шляхом поширення атмосфери страху серед населення, попереджають активісти, передає УНН з посиланням на агенство AFP.
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Судові органи вже підтвердили шість смертних вироків у зв'язку з протестами, і Amnesty International заявила, що, згідно з офіційними звітами, щонайменше 21 особа, яка зараз перебуває під судом, звинувачується в злочинах, за які їх можуть повісити. Серед 21 людини, яким загрожує страта, є одна жінка.
За даними правозахисних груп, нині в Ірані щороку страчують більше людей, ніж у будь-якій іншій країні, крім Китаю.
Amnesty International повідомляє, що в 2021 році Іран стратив не менше 314 осіб, тоді як організація з прав людини в Ірані, що базується в Норвегії (IHR), повідомляє, що кількість страт цього року вже набагато вище - 482 людини.
Активісти попереджають, що влада планує не тільки стратити протестувальників за розпливчастими звинуваченнями, пов'язаними з заворушеннями або нападами на силовиків під час демонстрацій, а й посилити повішення, не пов'язане з протестним рухом, зокрема ув'язнених, засуджених за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками.
Amnesty International заявила, що запровадження владою смертної кари «покликане залякати тих, хто бере участь у народному повстанні... і утримати інших від приєднання до руху».
«Стратегія спрямована на вселення страху серед населення, засуджуючи, лякаючи застосуванням смертної кари як інструменту політичних репресій та систематичне порушення прав на справедливий судовий розгляд в Ірані», - йдеться в повідомленні.
Правозахисні групи закликають міжнародне співтовариство до узгоджених дій, щоб зупинити страти, особливо у зв'язку з тим, що у четвер Рада ООН з прав людини проведе спеціальну сесію щодо Ірану.
Правозахисні групи також скаржаться на непропорційно велику кількість страт представників етнічних меншин Ірану, включаючи курдів, але особливо белуджів із бідного південного сходу країни.