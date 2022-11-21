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Иран пытается подавить протесты смертными приговорами – активисты

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Иран, уже активно применяющий смертную казнь, планирует использовать высшую меру наказания как средство подавления протестного движения путем распространения атмосферы страха среди населения, предупреждают активисты, передает УНН со ссылкой на агентство AFP.

Детали

Судебные органы уже подтвердили шесть смертных приговоров в связи с протестами, и Amnesty International заявила, что, согласно официальным отчетам, по меньшей мере 21 человек, находящийся сейчас под судом, обвиняется в преступлениях, за которые их могут повесить. Среди 21 человека, которым грозит смертная казнь, есть одна женщина.

По данным правозащитных групп, в настоящее время в Иране ежегодно казнят больше людей, чем в любой другой стране, кроме Китая.

Amnesty International сообщает, что в 2021 году Иран казнил не менее 314 человек, тогда как базирующаяся в Норвегии организация по правам человека в Иране (IHR) сообщает, что количество казней в этом году уже гораздо выше - 482 человека.

Активисты предупреждают, что власти планируют не только казнить протестующих по расплывчатым обвинениям, связанным с беспорядками или нападениями на силовиков во время демонстраций, но и усилить повешение, не связанное с протестным движением, в частности заключенных, осужденных за обвинениями, связанными с наркотиками.

Amnesty International заявила, что введение властями смертной казни «призвано запугать тех, кто участвует в народном восстании... и удержать других от присоединения к движению».

«Стратегия направлена ​​на вселение страха среди населения, осуждая, пугая применением смертной казни как инструмента политических репрессий и систематическое нарушение прав на справедливое судебное разбирательство в Иране», - говорится в сообщении.

Правозащитные группы призывают международное сообщество к согласованным действиям, чтобы остановить казни, особенно в связи с тем, что в четверг Совет ООН по правам человека проведет специальную сессию по Ирану.

Правозащитные группы также жалуются на непропорционально большое количество казней представителей этнических меньшинств Ирана, включая курдов, но особенно белуджей из бедного юго-востока страны.

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