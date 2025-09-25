$41.410.03
Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерелаPhotoVideo
06:48 • 10827 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
06:09 • 29581 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 39431 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 61592 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
24 вересня, 13:04 • 50020 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
24 вересня, 12:07 • 44546 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41167 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 71213 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
24 вересня, 10:07 • 23136 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
06:09 • 29581 перегляди
Іпотека на вторинці подешевшала, на первинці дещо зросла в ціні - НБУ

Київ • УНН

 • 306 перегляди

У липні банки видали 871 іпотечний кредит на 1,6 млрд грн. Ставка на вторинному ринку становила 9,15%, на первинному – 8,05%.

Іпотека на вторинці подешевшала, на первинці дещо зросла в ціні - НБУ

Іпотеку в липні банки видавали за ставкою 9,15% на вторинному ринку нерухомості, що менше, ніж місяцем раніше, та під 8,05% річних на первинному ринку, що дещо вище проти показника місяцем раніше. Частіше іпотеку брали на первинці, найбільше - у Київській області. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.

Деталі

"Банки України в липні видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Коротко про результати опитування:

  • 508 кредитів на суму 961,5 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 143 на 275,6 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
    • 363 кредити на 646,7 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
      • середньозважена ефективна ставка становила 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% на вторинному ринку;
        • якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

           У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

          • у Київській області (326 договорів на загальну суму 623,2 млн грн, або 38,8% від загального обсягу);
            • у місті Києві (128 договорів на 277,8 млн грн);
              • у Львівській області (62 договори на 124,3 млн грн);
                • у Вінницькій області (48 договорів на 82,3 млн грн);
                  • в Івано-Франківській області (46 договорів на 76,1 млн грн);

                    Довідково

                    Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.

                    єОселя: 5,1 тис. пільгових іпотек на суму 9,4 млрд грн українці отримали з початку року23.09.25, 05:42 • 4085 переглядiв

                    Юлія Шрамко

