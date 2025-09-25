Іпотека на вторинці подешевшала, на первинці дещо зросла в ціні - НБУ
Київ • УНН
У липні банки видали 871 іпотечний кредит на 1,6 млрд грн. Ставка на вторинному ринку становила 9,15%, на первинному – 8,05%.
Іпотеку в липні банки видавали за ставкою 9,15% на вторинному ринку нерухомості, що менше, ніж місяцем раніше, та під 8,05% річних на первинному ринку, що дещо вище проти показника місяцем раніше. Частіше іпотеку брали на первинці, найбільше - у Київській області. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.
Деталі
"Банки України в липні видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
Коротко про результати опитування:
- 508 кредитів на суму 961,5 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 143 на 275,6 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 363 кредити на 646,7 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
- середньозважена ефективна ставка становила 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% на вторинному ринку;
- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:
- у Київській області (326 договорів на загальну суму 623,2 млн грн, або 38,8% від загального обсягу);
- у місті Києві (128 договорів на 277,8 млн грн);
- у Львівській області (62 договори на 124,3 млн грн);
- у Вінницькій області (48 договорів на 82,3 млн грн);
- в Івано-Франківській області (46 договорів на 76,1 млн грн);
Довідково
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.
