Ипотека на вторичном рынке подешевела, на первичном несколько выросла в цене - НБУ
Киев • УНН
В июле банки выдали 871 ипотечный кредит на 1,6 млрд грн. Ставка на вторичном рынке составила 9,15%, на первичном – 8,05%.
Ипотеку в июле банки выдавали по ставке 9,15% на вторичном рынке недвижимости, что меньше, чем месяцем ранее, и под 8,05% годовых на первичном рынке, что несколько выше показателя месяцем ранее. Чаще ипотеку брали на первичке, больше всего - в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.
Детали
"Банки Украины в июле выдали 871 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн", - говорится в сообщении.
Кратко о результатах опроса:
- 508 кредитов на сумму 961,5 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 143 на 275,6 млн грн – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
- 363 кредита на 646,7 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
- средневзвешенная эффективная ставка составляла 8,05% годовых на первичном рынке и 9,15% на вторичном рынке;
- качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:
- в Киевской области (326 договоров на общую сумму 623,2 млн грн, или 38,8% от общего объема);
- в городе Киеве (128 договоров на 277,8 млн грн);
- во Львовской области (62 договора на 124,3 млн грн);
- в Винницкой области (48 договоров на 82,3 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (46 договоров на 76,1 млн грн);
Справка
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков.
