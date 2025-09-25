Ипотека на вторичном рынке подешевела, на первичном несколько выросла в цене - НБУ

$41.410.03
48.660.14
ukenru
06:48 • 10808 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 29552 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 39418 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 61565 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 50013 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 44539 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41163 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71196 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23136 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54763 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4м/с
50%
760мм
Популярные новости
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана25 сентября, 00:56 • 27567 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo25 сентября, 02:45 • 28011 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07 • 26623 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов05:22 • 35621 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 23842 просмотра
публикации
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 12963 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 29555 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда24 сентября, 14:27 • 61568 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 71198 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 65631 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Елена Соседка
Виктор Орбан
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Запорожье
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 12476 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 52965 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 111747 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 70395 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 83434 просмотра
Актуальное
Су-34
Financial Times
BFM TV
МиГ-31
Хранитель

Ипотека на вторичном рынке подешевела, на первичном несколько выросла в цене - НБУ

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В июле банки выдали 871 ипотечный кредит на 1,6 млрд грн. Ставка на вторичном рынке составила 9,15%, на первичном – 8,05%.

Ипотека на вторичном рынке подешевела, на первичном несколько выросла в цене - НБУ

Ипотеку в июле банки выдавали по ставке 9,15% на вторичном рынке недвижимости, что меньше, чем месяцем ранее, и под 8,05% годовых на первичном рынке, что несколько выше показателя месяцем ранее. Чаще ипотеку брали на первичке, больше всего - в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.

Детали

"Банки Украины в июле выдали 871 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Кратко о результатах опроса:

  • 508 кредитов на сумму 961,5 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 143 на 275,6 млн грн – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
    • 363 кредита на 646,7 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
      • средневзвешенная эффективная ставка составляла 8,05% годовых на первичном рынке и 9,15% на вторичном рынке;
        • качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

          В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:

          • в Киевской области (326 договоров на общую сумму 623,2 млн грн, или 38,8% от общего объема);
            • в городе Киеве (128 договоров на 277,8 млн грн);
              • во Львовской области (62 договора на 124,3 млн грн);
                • в Винницкой области (48 договоров на 82,3 млн грн);
                  • в Ивано-Франковской области (46 договоров на 76,1 млн грн);

                    Справка

                    В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков.

                    єОселя: 5,1 тыс. льготных ипотек на сумму 9,4 млрд грн украинцы получили с начала года23.09.25, 05:42 • 4085 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    ЭкономикаНедвижимостьФинансы
                    Львовская область
                    Винницкая область
                    Ивано-Франковская область
                    Киевская область
                    Национальный банк Украины
                    Киев