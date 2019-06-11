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Інститут нацпам'яті Польщі оцінив архівну співпрацю з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Архівна співпраця Польщі та України, зокрема оцифровування документів про так звану польську операцію НКВС, є плідною. Про це заявив голова Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек під час зустрічі у Варшаві з українськими істориками з Вінниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Інститут нацпам'яті Польщі оцінив архівну співпрацю з Україною

"Архівна співпраця між Польщею та Україною розвивається добре. Завдяки угоді, що ІНП підписав понад рік тому з трьома державними архівами у Хмельницькому, Вінниці та Одесі, до Польщі потрапили десятки тисяч документів, що показують радянські репресії щодо польського населення під час так званої польської операції НКВС", - зазначив Шарек.

Він підкреслив, що лише на теренах "окупованої совєтами України" загинуло понад 40 тис. поляків.

"Їх убивали тільки за те, що вони були поляками. Це була єдина їхня вина. Бо вони мали польські прізвища, використовували польську мову, залишилися прив’язаними до віри батьків і не відмовилися від своєї національності", - наголосив Шарек.

Він нагадав, що жертвами геноциду НКВС були також українці.

За словами Шарека, завдяки співпраці з українськими архівістами вдалося презентувати в Україні, зокрема в Хмельницькому та у Вінниці, а невдовзі також в Одесі, виставку "Наказ №00485. Антипольська операція НКВС у радянській Україні 1937-1938 років".

Голова ІНП Польщі наголосив, що у Вінниці увічнено ще один важливий момент спільної польсько-української історії – договір про спільну боротьбу з більшовиками від 1920 року, під яким підписалися Юзеф Пілсудський та Симон Петлюра.

"Можливо, того терору і злочинів 1930 років, а раніше Голодомору в Україні не було б, якби альянс Петлюри з Пілсудським удався", - додав Шарек.

Нагадаємо, в Україні розсекретили архівні документи КДБ щодо польсько-українського конфлікту 1942-1947 років.

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