Інститут нацпам'яті Польщі оцінив архівну співпрацю з Україною

КИЇВ. 11 червня. УНН. Архівна співпраця Польщі та України, зокрема оцифровування документів про так звану польську операцію НКВС, є плідною. Про це заявив голова Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек під час зустрічі у Варшаві з українськими істориками з Вінниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.