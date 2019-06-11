Институт нацпамяти Польши оценил архивное сотрудничество с Украиной

КИЕВ. 11 июня. УНН. Архивное сотрудничество Польши и Украины, в частности оцифровка документов о так называемой польской операции НКВД, является плодотворным. Об этом заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек во время встречи в Варшаве с украинскими историками из Винницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.