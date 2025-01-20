Instagram запускає власний відеоредактор на заміну CapCut: що відомо

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Instagram анонсував новий безкоштовний додаток Edits для редагування відео з функціями субтитрів, фільтрів та аналітики. Запуск планується у лютому-березні 2024 року, попередні замовлення вже доступні для iOS.

Instagram анонсував додаток для редагування відео Edits, який має стати альтернативою китайського CapCut. Запуск планують в лютому, а функції автоматичних субтитрів, фільтрів і аналітики будуть безкоштовним. Пише УНН з посиланням на Mashable.

Instagram представив Edits — безкоштовний додаток для редагування відео, який багато в чому нагадує CapCut.

У неділю керівник Instagram Адам Моссері опублікував відео в Threads, де назвав Edits "комплексним набором творчих інструментів" та коротко розповів про його заплановані можливості.

Буде спеціальна вкладка для натхнення, інша - для відстеження ваших ранніх ідей, набагато якісніша камера, яку я використовував для запису цього відео, всі інструменти для редагування, які ви очікуєте, можливість ділитися чернетками з друзями та іншими творцями, і, якщо ви вирішите поділитися своїми відео в Instagram, потужна аналітика про те, як ці відео продаються

- написав Моссері.

Хоча на сторінці Edits в iOS App Store зазначено, що запуск додатка очікується 13 березня, керівник Instagram Адам Моссері заявив, що він може з’явитися вже у лютому. Попередні замовлення для iOS вже відкрито, а на Android ця можливість стане доступною "найближчим часом". Моссері зауважив, що перша версія Edits буде обмеженою за функціоналом, і закликав користувачів проявити терпіння.

Згідно з інформацією на iOS App Store, Edits дозволить знімати відео тривалістю до 10 хвилин із можливістю налаштовувати роздільну здатність і частоту кадрів. Додаток також запропонує інструменти редагування, включаючи автоматичне створення субтитрів, відеофільтри, голосові ефекти, функцію усунення фонового шуму та анімацію зі штучним інтелектом для "оживлення зображень". Крім цього, у додатку буде інформаційна панель для відстеження ефективності відео в Instagram.

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Оголошення про Edits викликало обговорення через його схожість із популярним додатком CapCut від ByteDance. Це особливо актуально, оскільки CapCut було вилучено з американських магазинів додатків у рамках заборони, спрямованої проти програм, пов’язаних із "іноземними супротивниками", зокрема TikTok. Моссері непрямо згадав про ці події, зазначивши, що "зараз у світі багато змін" і що Edits стане у пригоді користувачам, які створюють відео для різних платформ, а не лише для Instagram.

Нагадаємо 

У соціальній мережі Instagram зміниться зовнішній вигляд сітки профілів. Відтепер дописи відображаються у вигляді прямокутників, а не як раніше — квадратів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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