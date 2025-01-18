"Квадрат — спадщина Instagram": соцмережа змінює формат сітки профілів
Київ • УНН
Instagram відмовляється від квадратної сітки профілів на користь прямокутного формату. Керівник платформи Адам Моссері пояснює це тим, що більшість контенту завантажується у вертикальному форматі.
У соціальній мережі Instagram зміниться зовнішній вигляд сітки профілів. Від тепер дописи відображаються у вигляді прямокутників, а не як раніше — квадратів. Зміни очікуються на вихідних.
Про це повідомляє The Verge, пише УНН.
Деталі
Як зазначає ЗМІ, про зміни, які очікуються на вихідних, повідомив бізнесмен та керівник Instagram Адам Моссері.
Я знаю, що дехто з вас дійсно любить квадрати. І квадратні фотографії - це свого роду спадщина Instagram. Але на даний момент більшість того, що завантажується, як фото, так і відео, мають вертикальний формат
Також, бізнесмен додав, що "образливо їх надмірно обрізати".
Моссері визнає, що така зміна сприйметься користувачами не одразу позитивно.
Я думаю, що в довгостроковій перспективі люди будуть в захваті від того, що більше їхніх фотографій і більше їхніх відеороликів будуть відображатися в профілі так, як вони були задумані, а не "агресивно" обрізані
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