"Квадрат — спадщина Instagram": соцмережа змінює формат сітки профілів

У соціальній мережі Instagram зміниться зовнішній вигляд сітки профілів. Від тепер дописи відображаються у вигляді прямокутників, а не як раніше — квадратів. Зміни очікуються на вихідних.

Про це повідомляє The Verge, пише УНН.

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Як зазначає ЗМІ, про зміни, які очікуються на вихідних, повідомив бізнесмен та керівник Instagram Адам Моссері.

Я знаю, що дехто з вас дійсно любить квадрати. І квадратні фотографії - це свого роду спадщина Instagram. Але на даний момент більшість того, що завантажується, як фото, так і відео, мають вертикальний формат

Також, бізнесмен додав, що "образливо їх надмірно обрізати".

Моссері визнає, що така зміна сприйметься користувачами не одразу позитивно.

Я думаю, що в довгостроковій перспективі люди будуть в захваті від того, що більше їхніх фотографій і більше їхніх відеороликів будуть відображатися в профілі так, як вони були задумані, а не "агресивно" обрізані