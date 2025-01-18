«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

В социальной сети Instagram изменится внешний вид сетки профилей. Отныне посты отображаются в виде прямоугольников, а не как раньше - квадратов. Изменения ожидаются на выходных.

Об этом сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Как отмечает СМИ, об изменениях, которые ожидаются на выходных, сообщил бизнесмен и руководитель Instagram Адам Моссери.

Я знаю, что некоторые из вас действительно любят квадраты. И квадратные фотографии - это своего рода наследие Instagram. Но на данный момент большинство загружаемого, как фото, так и видео, имеют вертикальный формат - сказал Моссери.

Также, бизнесмен добавил, что «обидно их чрезмерно обрезать».

Моссери признает, что такое изменение воспримется пользователями не сразу положительно.

Я думаю, что в долгосрочной перспективе люди будут в восторге от того, что больше их фотографий и больше их видеороликов будут отображаться в профиле так, как они были задуманы, а не «агрессивно» обрезаны - сказал Моссери.

Напомним

Марк Цукерберг анонсировал масштабные изменения в модерации контента на платформах Meta. Компания отказывается от услуг фактчекеров и внедряет систему «заметки сообщества» для расширения свободы слова.