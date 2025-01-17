Українська команда перемогла на хакатоні NASA: що відомо про розробку

Команда з Київського авіаційного інституту розробила застосунок NVS-knot, який інтегрує супутникові та гідрологічні дані для ухвалення рішень у сільському господарстві. Українська розробка перемогла на хакатоні NASA Space Apps Challenge, передає УНН із посиланням на Мінцифру.

"Наша команда з Київського авіаційного інституту розробила інноваційний застосунок NVS-knot, що інтегрує супутникові та гідрологічні дані для оцінки вологості ґрунту й зменшення водних ризиків під час висаджування культур. За цю розробку й отримали перемогу на хакатоні серед 15 000 команд зі 163 країн", - повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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NASA International Space Apps Challenge — хакатон, який обʼєднує розробників, дизайнерів, науковців та інноваторів з усього світу. За 48 годин учасники створюють інноваційні рішення для подолання викликів у галузі науки, технологій, екології та космосу.

Команда NASA особисто нагородить NVS-knot у штаб-квартирі.

"Українські інноватори підкорюють технологіями і Землю, і космос", - резюмував Федоров.

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