Украинская команда победила на хакатоне NASA: что известно о разработке
Киев • УНН
Команда КАИ создала приложение NVS-knot для оценки влажности почвы на основе спутниковых данных. Разработка победила среди 15 000 команд из 163 стран на NASA Space Apps Challenge.
Команда из Киевского авиационного института разработала приложение NVS-knot, которое интегрирует спутниковые и гидрологические данные для принятия решений в сельском хозяйстве. Украинская разработка победила на хакатоне NASA Space Apps Challenge, передает УНН со ссылкой на Минцифру.
«Наша команда из Киевского авиационного института разработала инновационное приложение NVS-knot, интегрирующее спутниковые и гидрологические данные для оценки влажности почвы и уменьшения водных рисков при посадке культур. За эту разработку и получили победу на хакатоне среди 15 000 команд из 163 стран», - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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NASA International Space Apps Challenge - хакатон, который объединяет разработчиков, дизайнеров, ученых и инноваторов со всего мира. За 48 часов участники создают инновационные решения для преодоления вызовов в области науки, технологий, экологии и космоса.
Команда NASA лично наградит NVS-knot в штаб-квартире.
«Украинские инноваторы покоряют технологиями и Землю, и космос», - резюмировал Федоров.
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