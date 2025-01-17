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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

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Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

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Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская команда победила на хакатоне NASA: что известно о разработке

Украинская команда победила на хакатоне NASA: что известно о разработке

Киев  •  УНН

 • 491 просмотра

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Команда КАИ создала приложение NVS-knot для оценки влажности почвы на основе спутниковых данных. Разработка победила среди 15 000 команд из 163 стран на NASA Space Apps Challenge.

Команда из Киевского авиационного института разработала приложение NVS-knot, которое интегрирует спутниковые и гидрологические данные для принятия решений в сельском хозяйстве. Украинская разработка победила на хакатоне NASA Space Apps Challenge, передает УНН со ссылкой на Минцифру.

«Наша команда из Киевского авиационного института разработала инновационное приложение NVS-knot, интегрирующее спутниковые и гидрологические данные для оценки влажности почвы и уменьшения водных рисков при посадке культур. За эту разработку и получили победу на хакатоне среди 15 000 команд из 163 стран», - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

NASA делает историю, приблизившись к Солнцу как никогда ранее28.12.24, 09:30 • 21394 просмотра

NASA International Space Apps Challenge - хакатон, который объединяет разработчиков, дизайнеров, ученых и инноваторов со всего мира. За 48 часов участники создают инновационные решения для преодоления вызовов в области науки, технологий, экологии и космоса.

Команда NASA лично наградит NVS-knot в штаб-квартире.

«Украинские инноваторы покоряют технологиями и Землю, и космос», - резюмировал Федоров.

NASA Parker исследует Солнце без людей: нужны ли нам космонавты?31.12.24, 15:20 • 19875 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Технологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
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