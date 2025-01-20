Instagram запускает собственный видеоредактор в качестве замены CapCut: что известно

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Instagram объявил о новом бесплатном приложении Edits для редактирования видео с функциями субтитров, фильтров и аналитики. Запуск планируется в феврале-марте 2024 года, предварительные заказы уже доступны для iOS.

Instagram анонсировал приложение для редактирования видео Edits, которое должно стать альтернативой китайскому CapCut. Запуск планируется в феврале, а функции автоматических субтитров, фильтров и аналитики будут бесплатными. Пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Instagram представил Edits — бесплатное приложение для редактирования видео, которое во многом напоминает CapCut.

В воскресенье руководитель Instagram Адам Моссери опубликовал видео в Threads, где назвал Edits "комплексным набором творческих инструментов" и кратко рассказал о его запланированных возможностях.

Будет специальная вкладка для вдохновения, другая - для отслеживания ваших ранних идей, гораздо более качественная камера, которую я использовал для записи этого видео, все инструменты для редактирования, которые вы ожидаете, возможность делиться черновиками с друзьями и другими создателями, и, если вы решите поделиться своими видео в Instagram, мощная аналитика о том, как эти видео продаются

- написал Моссери.

Хотя на странице Edits в iOS App Store указано, что запуск приложения ожидается 13 марта, руководитель Instagram Адам Моссери заявил, что оно может появиться уже в феврале. Предварительные заказы для iOS уже открыты, а на Android эта возможность станет доступной "в ближайшее время". Моссери отметил, что первая версия Edits будет ограничена по функционалу, и призвал пользователей проявить терпение.

Согласно информации в iOS App Store, Edits позволит снимать видео длительностью до 10 минут с возможностью настраивать разрешение и частоту кадров. Приложение также предложит инструменты редактирования, включая автоматическое создание субтитров, видеофильтры, голосовые эффекты, функцию устранения фонового шума и анимацию с искусственным интеллектом для "оживления изображений". Кроме того, в приложении будет информационная панель для отслеживания эффективности видео в Instagram.

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Объявление об Edits вызвало обсуждение из-за его сходства с популярным приложением CapCut от ByteDance. Это особенно актуально, поскольку CapCut был удален из американских магазинов приложений в рамках запрета, направленного против программ, связанных с "иностранными противниками", в том числе TikTok. Моссери косвенно упомянул об этих событиях, отметив, что "сейчас в мире много изменений" и что Edits будет полезен пользователям, которые создают видео для различных платформ, а не только для Instagram.

Напомним 

В социальной сети Instagram изменится внешний вид сетки профилей. Теперь публикации будут отображаться в виде прямоугольников, а не как раньше - квадратов. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Технологии
tiktokТикТок
kitaiКитай
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