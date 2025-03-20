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Інспекторка Львівської митниці переправляла призовників через кордон за $3 тисячі доларів - ДБР

Київ • УНН

 • 14485 перегляди

Інспекторка Львівської митниці організувала схему переправлення чотирьох призовників через кордон, використовуючи службовий автомобіль та знання митних процедур. За свої послуги вона брала 3 тисячі доларів.

Інспекторка Львівської митниці переправляла призовників через кордон за $3 тисячі доларів - ДБР

Інспекторці одного з постів Львівської митниці повідомили про підозру через те, що вона організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі 

Працівники ДБР за сприяння Держмитслужби та у межах міжнародної правової співпраці повідомили про підозру інспекторці одного з постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку

- йдеться в дописі.

За інформацією ДБР, восени 2023 року до жінки звернувся військовозобов’язаний із проханням допомогти йому виїхати до Польщі.

Використовуючи власний автомобіль, інспекторка перевезла його до пункту пропуску "Краківець-Корчова", приховавши пасажира, розмістивши на задніх бокових вікнах службову форму. Завдяки знанню процедур перевірки їй вдалося непомітно переправити чоловіка через кордон.

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За такою ж схемою інспекторка переправила ще трьох військовозобов’язаних. Один із "пасажирів" заплатив їй $3 тисячі  за послугу.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

- повідомляють правоохоронці.

Протиправну діяльність вдалося викрити завдяки міжнародній співпраці, зокрема, за допомогою польських прикордонників, які підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, насправді прибувала до Польщі вже з "пасажирами", що проходили контроль і на законних підставах потрапляли до Європи.

За інформацією, наразі триває розслідування, встановлюються всі обставини та повне коло причетних осіб.

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