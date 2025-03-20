Інспекторка Львівської митниці переправляла призовників через кордон за $3 тисячі доларів - ДБР

Інспекторці одного з постів Львівської митниці повідомили про підозру через те, що вона організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

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Працівники ДБР за сприяння Держмитслужби та у межах міжнародної правової співпраці повідомили про підозру інспекторці одного з постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку - йдеться в дописі.

За інформацією ДБР, восени 2023 року до жінки звернувся військовозобов’язаний із проханням допомогти йому виїхати до Польщі.

Використовуючи власний автомобіль, інспекторка перевезла його до пункту пропуску "Краківець-Корчова", приховавши пасажира, розмістивши на задніх бокових вікнах службову форму. Завдяки знанню процедур перевірки їй вдалося непомітно переправити чоловіка через кордон.

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За такою ж схемою інспекторка переправила ще трьох військовозобов’язаних. Один із "пасажирів" заплатив їй $3 тисячі за послугу.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років - повідомляють правоохоронці.

Протиправну діяльність вдалося викрити завдяки міжнародній співпраці, зокрема, за допомогою польських прикордонників, які підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, насправді прибувала до Польщі вже з "пасажирами", що проходили контроль і на законних підставах потрапляли до Європи.

За інформацією, наразі триває розслідування, встановлюються всі обставини та повне коло причетних осіб.

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