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Инспектор Львовской таможни переправляла призывников через границу за $3 тысячи долларов – ГБР

Киев • УНН

 • 14475 просмотра

Инспектор Львовской таможни организовала схему переправки четырех призывников через границу, используя служебный автомобиль и знание таможенных процедур. За свои услуги она брала 3 тысячи долларов.

Инспектор Львовской таможни переправляла призывников через границу за $3 тысячи долларов – ГБР

Инспектору одного из постов Львовской таможни сообщили о подозрении из-за того, что она организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали 

Работники ГБР при содействии Гостаможслужбы и в рамках международного правового сотрудничества сообщили о подозрении инспектору одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста

- говорится в сообщении.

По информации ГБР, осенью 2023 года к женщине обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу.

Используя собственный автомобиль, инспектор перевезла его к пункту пропуска "Краковец-Корчова", скрыв пассажира, разместив на задних боковых окнах служебную форму. Благодаря знанию процедур проверки ей удалось незаметно переправить мужчину через границу.

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По такой же схеме инспектор переправила еще трех военнообязанных. Один из "пассажиров" заплатил ей $3 тысячи  за услугу.

Инспектору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

- сообщают правоохранители.

Противоправную деятельность удалось разоблачить благодаря международному сотрудничеству, в частности, с помощью польских пограничников, которые подтвердили, что женщина, которая якобы выезжала из Украины сама, на самом деле прибывала в Польшу уже с "пассажирами", которые проходили контроль и на законных основаниях попадали в Европу.

По информации, сейчас продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства и полный круг причастных лиц.

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Алина Волянская

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