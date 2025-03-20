Инспектор Львовской таможни переправляла призывников через границу за $3 тысячи долларов – ГБР
Киев • УНН
Инспектор Львовской таможни организовала схему переправки четырех призывников через границу, используя служебный автомобиль и знание таможенных процедур. За свои услуги она брала 3 тысячи долларов.
Инспектору одного из постов Львовской таможни сообщили о подозрении из-за того, что она организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
Детали
Работники ГБР при содействии Гостаможслужбы и в рамках международного правового сотрудничества сообщили о подозрении инспектору одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста
По информации ГБР, осенью 2023 года к женщине обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу.
Используя собственный автомобиль, инспектор перевезла его к пункту пропуска "Краковец-Корчова", скрыв пассажира, разместив на задних боковых окнах служебную форму. Благодаря знанию процедур проверки ей удалось незаметно переправить мужчину через границу.
В Одессе за $16 тысяч военнослужащий "штамповал" уклонистам фальшивые диагнозы из психиатрической больницы10.03.25, 23:02 • 28483 просмотра
По такой же схеме инспектор переправила еще трех военнообязанных. Один из "пассажиров" заплатил ей $3 тысячи за услугу.
Инспектору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет
Противоправную деятельность удалось разоблачить благодаря международному сотрудничеству, в частности, с помощью польских пограничников, которые подтвердили, что женщина, которая якобы выезжала из Украины сама, на самом деле прибывала в Польшу уже с "пассажирами", которые проходили контроль и на законных основаниях попадали в Европу.
По информации, сейчас продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства и полный круг причастных лиц.
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 тыс. долларов обещал оформить инвалидность18.03.25, 13:53 • 9431 просмотр