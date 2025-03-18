В Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 тыс. долларов обещал оформить инвалидность

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16830 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31542 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66274 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215747 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123820 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392694 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311547 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213959 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244324 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255178 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23795 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46587 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133274 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15772 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15146 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133283 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215747 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392694 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254907 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311547 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3626 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15153 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46600 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72306 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57372 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 тыс. долларов обещал оформить инвалидность

Киев • УНН

 • 9431 просмотра

Полицейский из Одесской области обещал мужчине за 15 тыс. долларов США помочь избежать мобилизации. Он предлагал оформить группу инвалидности через знакомства среди медиков.

В Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 тыс. долларов обещал оформить инвалидность

Полицейский из Одесской области обещал мужчине списать того с военного учета с помощью купленной справки. Полицейский был задержан, - сообщает Государственное Бюро Расследований, пишет УНН.

Детали

Благодаря своим связям и полномочиям он подыскивал мужчин, которые скрывались от ТЦК и СП и находились в розыске, и брался "решить проблему". Мужчина предлагал оформление соответствующей группы инвалидности через свои знакомства среди медиков медико-социальной экспертизы. Эта процедура позволила бы мужчинам, которые избегают службы, получить списание с военного учета.

Свои "услуги" правоохранитель оценивал в 15 тысяч долларов. 13 марта 2025 года ГБР задержало полицейского во время передачи этой суммы от "заказчика".

Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и вымогательстве. Также ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен. Он также отстранен от должности

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, как военнослужащий из Одессы "штамповал" уклонистам фальшивые диагнозы из психиатрической больницы за $16 тысяч.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Одесса
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77