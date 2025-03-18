В Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 тыс. долларов обещал оформить инвалидность

Полицейский из Одесской области обещал мужчине списать того с военного учета с помощью купленной справки. Полицейский был задержан, - сообщает Государственное Бюро Расследований, пишет УНН.

Детали

Благодаря своим связям и полномочиям он подыскивал мужчин, которые скрывались от ТЦК и СП и находились в розыске, и брался "решить проблему". Мужчина предлагал оформление соответствующей группы инвалидности через свои знакомства среди медиков медико-социальной экспертизы. Эта процедура позволила бы мужчинам, которые избегают службы, получить списание с военного учета.

Свои "услуги" правоохранитель оценивал в 15 тысяч долларов. 13 марта 2025 года ГБР задержало полицейского во время передачи этой суммы от "заказчика".

Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и вымогательстве. Также ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен. Он также отстранен от должности