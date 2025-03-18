В Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 тыс. долларов обещал оформить инвалидность
Киев • УНН
Полицейский из Одесской области обещал мужчине за 15 тыс. долларов США помочь избежать мобилизации. Он предлагал оформить группу инвалидности через знакомства среди медиков.
Полицейский из Одесской области обещал мужчине списать того с военного учета с помощью купленной справки. Полицейский был задержан, - сообщает Государственное Бюро Расследований, пишет УНН.
Детали
Благодаря своим связям и полномочиям он подыскивал мужчин, которые скрывались от ТЦК и СП и находились в розыске, и брался "решить проблему". Мужчина предлагал оформление соответствующей группы инвалидности через свои знакомства среди медиков медико-социальной экспертизы. Эта процедура позволила бы мужчинам, которые избегают службы, получить списание с военного учета.
Свои "услуги" правоохранитель оценивал в 15 тысяч долларов. 13 марта 2025 года ГБР задержало полицейского во время передачи этой суммы от "заказчика".
Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и вымогательстве. Также ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен. Он также отстранен от должности
Напомним
Ранее УНН сообщал, как военнослужащий из Одессы "штамповал" уклонистам фальшивые диагнозы из психиатрической больницы за $16 тысяч.