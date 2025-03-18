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На Одещині затримали правоохоронця, який за 15 тис. доларів обіцяв оформити інвалідність

Київ • УНН

 • 9431 перегляди

Поліцейський з Одещини обіцяв чоловіку за 15 тис. доларів США допомогти уникнути мобілізації. Він пропонував оформити групу інвалідності через знайомства серед медиків.

На Одещині затримали правоохоронця, який за 15 тис. доларів обіцяв оформити інвалідність

Поліцейський з Одещини обіцяв чоловіку списати того з військового обліку за допомогою купленої довідки. Поліцейського затримали, - повідомляє Державне Бюро Розслідувань пише УНН.

Деталі

Завдяки своїм звязкам та повноваженням він підшукував чоловіків, які переховувалися від ТЦК та СП та перебували у розшуку, та брався "вирішити проблему". Чоловік пропонував оформлення відповідної групи інвалідності через свої знайомства серед медиків медично-соціальної експертизи. Ця процедура дозволила б чоловікам, які уникають служби, отримати списання з військового обліку.

Свої "послуги" правоохоронець оцінював у 15 тисяч доларів. 13 березня 2025 року ДБР затримало поліцейського під час передачі цієї суми від "замовника".

Правоохоронцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та вимаганні. Також йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень. Його також відсторонено від посади

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, як військовослужбовець з Одеси "штампував" ухилянтам фальшиві діагнози з психіатричної лікарні за $16 тисяч.

Лілія Подоляк

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