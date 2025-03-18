На Одещині затримали правоохоронця, який за 15 тис. доларів обіцяв оформити інвалідність

Поліцейський з Одещини обіцяв чоловіку списати того з військового обліку за допомогою купленої довідки. Поліцейського затримали, - повідомляє Державне Бюро Розслідувань пише УНН.

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Завдяки своїм звязкам та повноваженням він підшукував чоловіків, які переховувалися від ТЦК та СП та перебували у розшуку, та брався "вирішити проблему". Чоловік пропонував оформлення відповідної групи інвалідності через свої знайомства серед медиків медично-соціальної експертизи. Ця процедура дозволила б чоловікам, які уникають служби, отримати списання з військового обліку.

Свої "послуги" правоохоронець оцінював у 15 тисяч доларів. 13 березня 2025 року ДБР затримало поліцейського під час передачі цієї суми від "замовника".

Правоохоронцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та вимаганні. Також йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень. Його також відсторонено від посади - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, як військовослужбовець з Одеси "штампував" ухилянтам фальшиві діагнози з психіатричної лікарні за $16 тисяч.