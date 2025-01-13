Інфляція у грудні пришвидшилась до 12% - НБУ

У грудні 2024 року інфляція пришвидшилась до 12,0% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, передає УНН із посиланням на НБУ.

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"Фактична споживча інфляція в грудні 2024 року була вище прогнозу НБУ, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Серед основних причин вказано різке подорожчання продуктів харчування через низькі врожаї, а також посилення фундаментального цінового тиску через підвищення витрат бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці. Не менш важливим фактором стало послаблення обмінного курсу гривні.

Додамо

Очікується, що у перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив вищезазначених тимчасових та фундаментальних чинників.

Водночас НБУ прогнозує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на належному горизонті політики.

На зниження інфляції, зокрема, сприятимуть такі чинники:

заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку;

вищі урожаї;

поліпшення ситуації в енергетиці;

зниження фіскального дефіциту;

помірний зовнішній ціновий тиск.

Повідомляється, що нова інформація щодо цінової динаміки враховуватиметься під час ухвалення рішень із монетарної політики та в оновленому макроекономічному прогнозі, який буде оприлюднений 23 січня.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що споживча інфляція в листопаді 2024 року зросла до 11,2%, перевищивши прогнозні показники НБУ. Основними факторами стали продовольча та адміністративна інфляція, а також подорожчання непродовольчих товарів.