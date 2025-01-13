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Інфляція у грудні пришвидшилась до 12% - НБУ

Інфляція у грудні пришвидшилась до 12% - НБУ

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У грудні 2024 року інфляція в Україні зросла до 12% у річному вимірі, перевищивши прогнози НБУ. Основними факторами стали подорожчання продуктів, зростання витрат бізнесу та послаблення курсу гривні.

У грудні 2024 року інфляція пришвидшилась до 12,0% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, передає УНН із посиланням на НБУ.

Деталі 

"Фактична споживча інфляція в грудні 2024 року була вище прогнозу НБУ, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Серед основних причин вказано різке подорожчання продуктів харчування через низькі врожаї, а також посилення фундаментального цінового тиску через підвищення витрат бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці. Не менш важливим фактором стало послаблення обмінного курсу гривні.

Додамо

Очікується, що у перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив вищезазначених тимчасових та фундаментальних чинників. 

Водночас НБУ прогнозує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на належному горизонті політики. 

На зниження інфляції, зокрема, сприятимуть такі чинники:

заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку;

вищі урожаї;

поліпшення ситуації в енергетиці;

зниження фіскального дефіциту;

помірний зовнішній ціновий тиск. 

Повідомляється, що нова інформація щодо цінової динаміки враховуватиметься під час ухвалення рішень із монетарної політики та в оновленому макроекономічному прогнозі, який буде оприлюднений 23 січня.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що споживча інфляція в листопаді 2024 року зросла до 11,2%, перевищивши прогнозні показники НБУ. Основними факторами стали продовольча та адміністративна інфляція, а також подорожчання непродовольчих товарів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Економіка
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
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