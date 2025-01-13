Инфляция в декабре ускорилась до 12% - НБУ
Киев • УНН
В декабре 2024 года инфляция в Украине выросла до 12% в годовом измерении, превысив прогнозы НБУ. Основными факторами стали подорожание продуктов, рост расходов бизнеса и ослабление курса гривны.
В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12,0% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, передает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
«Фактическая потребительская инфляция в декабре 2024 года была выше прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года», - говорится в сообщении.
Среди основных причин указано резкое подорожание продуктов питания из-за низких урожаев, а также усиление фундаментального ценового давления из-за повышения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда. Не менее важным фактором стало ослабление обменного курса гривны.
Добавим
Ожидается, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния вышеупомянутых временных и фундаментальных факторов.
В то же время НБУ прогнозирует, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет стремиться к цели НБУ - 5% на должном горизонте политики.
На снижение инфляции, в частности, будут способствовать следующие факторы:
меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка;
более высокие урожаи;
улучшение ситуации в энергетике;
снижение фискального дефицита;
умеренное внешнее ценовое давление.
Сообщается, что новая информация о ценовой динамике будет учитываться при принятии решений по монетарной политике и в обновленном макроэкономическом прогнозе, который будет обнародован 23 января.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что потребительская инфляция в ноябре 2024 года выросла до 11,2%, превысив прогнозные показатели НБУ. Основными факторами стали продовольственная и административная инфляция, а также подорожание непродовольственных товаров.