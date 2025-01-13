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Инфляция в декабре ускорилась до 12% - НБУ

Инфляция в декабре ускорилась до 12% - НБУ

Киев  •  УНН

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В декабре 2024 года инфляция в Украине выросла до 12% в годовом измерении, превысив прогнозы НБУ. Основными факторами стали подорожание продуктов, рост расходов бизнеса и ослабление курса гривны.

В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12,0% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали 

«Фактическая потребительская инфляция в декабре 2024 года была выше прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года», - говорится в сообщении.

Среди основных причин указано резкое подорожание продуктов питания из-за низких урожаев, а также усиление фундаментального ценового давления из-за повышения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда. Не менее важным фактором стало ослабление обменного курса гривны.

Добавим

Ожидается, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния вышеупомянутых временных и фундаментальных факторов. 

В то же время НБУ прогнозирует, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет стремиться к цели НБУ - 5% на должном горизонте политики. 

На снижение инфляции, в частности, будут способствовать следующие факторы:

меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка;

более высокие урожаи;

улучшение ситуации в энергетике;

снижение фискального дефицита;

умеренное внешнее ценовое давление. 

Сообщается, что новая информация о ценовой динамике будет учитываться при принятии решений по монетарной политике и в обновленном макроэкономическом прогнозе, который будет обнародован 23 января.

Напомним 

Ранее УНН уже писал, что потребительская инфляция в ноябре 2024 года выросла до 11,2%, превысив прогнозные показатели НБУ. Основными факторами стали продовольственная и административная инфляция, а также подорожание непродовольственных товаров.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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