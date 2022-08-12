Індія розкритикувала Китай за блокування санкцій ООН щодо бойовиків

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"На жаль, коли справа доходить до нашої колективної боротьби з тероризмом, міжнародне співтовариство не може виступити єдиним фронтом", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі.

Деталі

Абдул Рауф Азхар перебуває під санкціями США з грудня 2010 року за дії на користь або від імені групи, відомої як ДСР. Індія стверджує, що Азхар був причетний до планування та вчинення численних терористичних атак, включаючи захоплення літака Indian Airlines у 1999 році, напад на парламент Індії у 2001 році та напад на базу ВПС Індії у Патханкоті у 2016 році.

Співробітник місії Китаю при ООН заявив у середу, що його країна відклала пропозицію про включення Азхара до списку санкцій, оскільки їй потрібно більше часу для вивчення справи.

У червні Китай призупинив внесення Абдула Рехмана Маккі, заступника голови іншого пакистанського угрупування, забороненого ООН, «Лашкар-е-Тайба», до чорного списку ООН. Маккі перебуває під санкціями США з листопада 2010 року, і Індія стверджує, що він брав участь у зборі коштів, вербуванні та радикалізації молодих людей з метою вдатися до насильства, а також планування терактів, у тому числі в Мумбаї у 2008 році.

Представник Індії заявив у п'ятницю, що щодо терористів не повинно бути подвійних стандартів.

«Практика утримання та блокування без будь-якого обґрунтування має бути припинена. Дуже прикро, що справжні та засновані на фактах пропозиції щодо включення до списків, які стосуються деяких найвідоміших терористів у світі, відкладаються», — йдеться у заяві.

Доповнення

Пакистан заявляя, що оголосив поза законом понад 65 бойовиків, у тому числі «Джаїш-е-Мохаммад» та «Лашкар-е-Тайба».

Китай підтримує міцні дружні стосунки із Пакистаном. Пекін фінансує мегапроекти на десятки мільярдів доларів у рамках китайсько-пакистанського економічного коридору. Пакет включає будівництво доріг, електростанцій і сільське господарство, і його передбачувана вартість становить до 75 мільярдів доларів.

Відносини Індії з Китаєм погіршилися на тлі напруженості, спричиненої більш ніж дворічним протистоянням між арміями двох країн на їхньому спірному кордоні у східному районі Ладакх.

Обидві країни розмістили десятки тисяч солдатів за підтримки артилерії, танків та винищувачів уздовж фактичного кордону, який називається лінією фактичного контролю.

У 2020 році 20 індійських військовослужбовців було вбито в ході зіткнення з китайськими солдатами із застосуванням палиць, каміння на спірному кордоні. Китай тоді заявив, що втратив чотирьох солдатів.