Индия раскритиковала Китай за блокирование санкций ООН в отношении боевиков

Цитата

"К сожалению, когда дело доходит до нашей коллективной борьбы с терроризмом, международное сообщество не может выступить единым фронтом", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.

Детали

Абдул Рауф Азхар находится под санкциями США с декабря 2010 года за действия в пользу или от имени группы, известной как ДСР. Индия утверждает, что Азхар был причастен к планированию и совершению многочисленных террористических атак, включая захват самолета Indian Airlines в 1999 году, нападение на парламент Индии в 2001 году и нападение на базу ВВС Индии в Патханкоте в 2016 году.

Сотрудник миссии Китая при ООН заявил в среду, что его страна отложила предложение о включении Азхара в список санкций, поскольку ей нужно больше времени для изучения дела.

В июне Китай приостановил внесение Абдула Рахмана Макки, заместителя председателя другой пакистанской группировки, запрещенной ООН, «Лашкар-э-Тайба», в черный список ООН. Макки находится под санкциями США с ноября 2010 года, и Индия утверждает, что он принимал участие в сборе средств, вербовке и радикализации молодых людей с целью прибегнуть к насилию, а также планированию терактов, в том числе в Мумбаи в 2008 году.

Представитель Индии заявил в пятницу, что в отношении террористов не должно быть двойных стандартов.

«Практика удержания и блокировки без какого-либо обоснования должна быть прекращена. Обидно, что подлинные и основанные на фактах предложения по включению в списки, касающиеся некоторых самых известных террористов в мире, откладываются», — говорится в заявлении.

Дополнение

Пакистан заявляя, что объявил вне закона более 65 боевиков, в том числе «Джаиш-э-Мохаммад» и «Лашкар-э-Тайба».

Китай поддерживает крепкие дружеские отношения с Пакистаном. Пекин финансирует мегапроекты на десятки миллиардов долларов в рамках китайско-пакистанского экономического коридора. Пакет включает в себя строительство дорог, электростанций и сельское хозяйство, и его предполагаемая стоимость составляет до 75 миллиардов долларов.

Отношения Индии с Китаем ухудшились на фоне напряженности, вызванной более чем двухлетним противостоянием между армиями двух стран на их спорной границе в восточном районе Ладакх.

Обе страны разместили десятки тысяч солдат при поддержке артиллерии, танков и истребителей вдоль фактической границы, которая называется линией фактического контроля.

В 2020 году 20 индийских военнослужащих были убиты в ходе столкновения с китайскими солдатами с применением палок, камней на спорной границе. Китай тогда заявил, что потерял четырех солдат.