Індія близька до укладення унікальної торговельної угоди на $100 млрд
Київ • УНН
Індія близька до підписання унікальної торговельної угоди зі Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном на суму 100 мільярдів доларів США, яка передбачає значні інвестиції в Індію в обмін на полегшення доступу до торгівлі.
Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн готують угоду з Індією про великі інвестиції в обмін на полегшений торговельний доступ. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела, передає УНН.
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Індія близька до укладення унікальної торговельної угоди, у рамках якої невелика група європейських держав інвестує до 100 млрд доларів протягом 15 років в обмін на полегшений торговельний доступ до найбільш населеної країни світу
Зазначається, що Європейська асоціація вільної торгівлі, до якої входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн пообіцяли Індії інвестиції у рамках торговельної угоди, переговори щодо якої близькі до завершення.
Рамки угоди уже були погоджені, й тепер обговорення точиться довкола остаточної суми інвестицій, яка може сягнути 100 млрд доларів протягом 15 років.
Зі свого боку Індія прагне юридично зобов’язати підписантів інвестувати цю суму. Однак обіцяні кошти, ймовірно, будуть оформлені як "мета" без юридичних механізмів примусу до інвестицій.
Якщо угоди буде досягнуто, вона стане першим випадком подібного інвестиційного зобов’язання, вписаного у договір про вільну торгівлю з Індією
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