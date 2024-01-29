Reuters: Індія відмовляється від російської зброї
Київ • УНН
Індія, найбільший у світі імпортер озброєнь, намагається дистанціюватися від Росії, свого найбільшого постачальника, через занепокоєння щодо поставок комплектуючих через війну в Україні. Це може підштовхнути Москву до зближення з Китаєм, що викликає занепокоєння Індії.
Індія прагне дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї – Росії, але хвилюється, що це може підштовхнути Москву ближче до Китаю. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Як зазначає агентство, найбільший у світі імпортер зброї повільно відходить від російської озброєння та повертається на Захід. Крім того, США прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю та послабити вплив Росії.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія постачала 65% зброї, яку закупила Індія на суму понад 60 млрд доларів. Але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.
Росія публічно закликає Індію до співпраці. Але Індія хоче посилити внутрішнє виробництво. Також минулого року Індія та США підписали оборонну угоду, зокрема, щодо спільного виробництва двигунів для винищувачів.
При цьому Reuters зазначає, що Нью-Делі доведеться "йти по тонкій лінії" у відносинах з Росією, оскільки припинення співпраці підштовхне Москву ближче до Пекіна.
В Індії не розвіялися побоювання, чи зможе Росія і далі постачати запчастини до військової техніки на тлі того, що війна в Україні затягується.
Індія готова відмовитись від російської нафти - Reuters10.01.24, 18:18 • 23312 переглядiв