Reuters: Индия отказывается от российского оружия

Индия стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия - России, но волнуется, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как отмечает агентство, крупнейший в мире импортер оружия медленно отходит от российского вооружения и возвращается на Запад. Кроме того, США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать рост Китая и ослабить влияние России.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в течение последних двух десятилетий Россия поставляла 65% оружия, которое закупила Индия на сумму более 60 млрд долларов. Но война в Украине ускорила толчок к диверсификации ее оружейной базы.

Россия публично призывает Индию к сотрудничеству. Но Индия хочет усилить внутреннее производство. Также в прошлом году Индия и США подписали оборонное соглашение, в частности, по совместному производству двигателей для истребителей. говорится в сообщении

При этом Reuters отмечает, что Нью-Дели придется "идти по тонкой линии" в отношениях с Россией, поскольку прекращение сотрудничества подтолкнет Москву ближе к Пекину.

В Индии не развеялись опасения, сможет ли Россия и дальше поставлять запчасти к военной технике на фоне того, что война в Украине затягивается.

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